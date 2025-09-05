¿Manta acogerá nuevamente una base internacional? Esto dijo Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano se pronunció sobre el referéndum tras la visita de Marco Rubio al país

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a hablar sobre la posibilidad de que bases militares extranjeras se establezcan en el país. Lo hizo en una entrevista con la cadena Univisión, la noche del jueves 4 de septiembre, luego de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El primer mandatario ecuatoriano indicó que existen varias localidades del país en las que se podrían instalar las milicias foráneas. "Manta así como otros puntos estratégicos pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad criminal en la zona", indicó.

Asimismo, Noboa anunció que el próximo 30 de noviembre se celebrará la consulta popular, en la que, entre otros temas, se preguntará a la población ecuatoriana si acepta el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Meses atrás, el mandatario había anunciado que la fecha sería a mediados de diciembre.

Respecto a dicha pregunta, el presidente se mostró confiado en obtener buenos resultados. "Los números dicen que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales", señaló.

Marco Rubio sobre instalar bases militares en Ecuador: "Si nos invitan lo vamos a considerar"

Horas antes de las declaraciones de Daniel Noboa, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio se refirió a la posibilidad de que fuerzas militares de su país se instalen en Ecuador.

El funcionario aclaró que un paso previo indispensable sería una invitación formal del Gobierno ecuatoriano, sin la cual no podría concretarse ningún tipo de presencia militar extranjera.

"Ecuador es un país soberano. Si nos invitan lo vamos a considerar. Aquí teníamos bases militares. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar es un punto muy estratégico y lo vamos a estudiar si tiene algún sentido", expresó Rubio.

Este jueves 4 de septiembre, Rubio se reunió con Noboa y otros funcionarios del Gobierno ecuatoriano. En rueda de prensa, el funcionario estadounidense anunció que su país declaró como organizaciones terroristas extranjeras a Los Choneros y Los Lobos.

