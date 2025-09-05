Daniel Noboa: "Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca"

El presidente Daniel Noboa y el senador Marco Rubio anunciaron una nueva fase en el combate al crimen organizado

Daniel Noboa y Marco Rubio en el Palacio de Carondelet, reafirmando la alianza entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar a las bandas criminales declaradas terroristas.

El 4 de septiembre, Estados Unidos declaró a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas. El presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado Marco Rubio ratificaron la medida en Quito. Esta designación fortalece la lucha contra el crimen organizado en Ecuador y permite sanciones internacionales más duras.

En un anuncio que podría marcar un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico en Ecuador, Estados Unidos designó oficialmente a las bandas criminales Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras.

El anuncio se oficializó el 4 de septiembre durante una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, donde el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó la decisión. Con este paso, Washington deja claro que el crimen organizado en Ecuador ya no es visto solo como un asunto interno, sino como una amenaza internacional.

Te invitamos a leer | Marco Rubio ya en Carondelet con Daniel Noboa: los tres temas centrales de la cita

¿Qué significa esta declaración para Ecuador?

Al ser clasificadas como grupos terroristas, estas estructuras criminales enfrentan ahora sanciones mucho más severas por parte del gobierno de EE. UU., incluyendo el congelamiento de bienes, restricciones financieras y acciones legales internacionales. En la práctica, se les cierra el acceso al sistema financiero global y se amplía la cooperación internacional para desmantelar sus redes.

En sus redes sociales, el presidente de la República, Daniel Noboa, no tardó en reaccionar: “Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos. Con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país”, escribió.

Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca.



Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país. @SecRubio pic.twitter.com/DrupMWwMO5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 4, 2025

Apoyo directo desde Washington

Marco Rubio, uno de los políticos más influyentes del país norteamericano, respaldó públicamente la decisión y reiteró el compromiso de su país con Ecuador: "Vamos a hacer todo lo posible por ayudar a Ecuador. Lo primero es que hemos designado como grupos terroristas a Los Lobos y Los Choneros”, aseguró.

La visita de Rubio y el anuncio de esta designación no son casuales. Llegan en un momento clave, cuando el gobierno de Noboa busca reforzar su imagen como un líder firme en seguridad, de cara a los desafíos que enfrenta por el auge del crimen organizado.

Alinearse y recibir refugiados, apuesta de Ecuador para acercarse a EE. UU. Leer más

Un conflicto que ya era armado

Cabe recordar que en enero de 2024, el propio Noboa declaró un conflicto armado interno en Ecuador, categorizando a más de 20 bandas criminales (entre ellas Los Choneros y Los Lobos) como grupos de delincuencia organizada (GDO). Esta medida permitió a las fuerzas armadas asumir un rol más activo en las operaciones de seguridad.

¿Quiénes son Los Choneros y Los Lobos?

Estas dos organizaciones son consideradas las principales responsables de la ola de violencia que sacude a Ecuador, incluyendo motines carcelarios, asesinatos por encargo, extorsiones y tráfico de drogas. Su influencia se extiende más allá de las fronteras.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.