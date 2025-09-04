Lobos y Choneros grupos terroristas: Marco Rubio explica alcance de declaratoria

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio señaló dos elementos claves tras la decisión de su país

El secretario de Estado Marco Rubio habló de las posibilidades conjuntas para enfrentar a grupos de delincuencia transnacional.

Para los Estados Unidos, las organizaciones de delincuencia organizada Los Lobos y Los Choneros ya son consideradas grupos terroristas. Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, esta designación abre dos vías legales para enfrentarlos desde Ecuador.

La mañana del 4 de agosto de 2025, Rubio sostuvo una reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en la que la seguridad fue el eje central de la agenda. En ese contexto, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la declaratoria antes de la rueda de prensa ofrecida por Rubio y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en el Palacio de Carondelet.

¿Qué implica la declaración de terroristas a grupos ecuatorianos?

“Bajo nuestras leyes, ahora podemos actuar contra los bienes, propiedades y fondos de cualquier individuo en Estados Unidos, dentro del sistema bancario, que esté vinculado a esos grupos”, indicó Rubio.

El segundo aspecto se refiere al intercambio de inteligencia entre EE. UU. y Ecuador. “Hay cierta información clasificada que es limitada. No puede utilizarse en operaciones que puedan derivar en acciones letales”, explicó el secretario de Estado.

Además, se podrá compartir información sin restricciones. Para Ecuador, esto significa que podrá utilizarla libremente, considerando que ambos grupos han sido catalogados como terroristas. Cabe destacar que Ecuador también ha declarado a estas organizaciones como narcoterroristas.

Estados Unidos tiene en cola más grupos

La lista de organizaciones criminales que operan en Ecuador y que podrían ser designadas como terroristas por Estados Unidos podría ampliarse. Rubio, miembro de la administración de Donald Trump, aseguró que hay más nombres bajo análisis.

“Hay otros grupos involucrados que estamos considerando. Tenemos un proceso interno que debe cumplirse. Espero que en las próximas semanas se sumen una o dos designaciones más”, señaló.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se reunió por cerca de dos horas con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Cortesía: Presidencia.

Declaraciones mutuas en cuanto a grupos narcoterroristas

Ecuador ha participado activamente en declaraciones conjuntas con Estados Unidos. Actualmente, el país norteamericano enfrenta al denominado Cártel de los Soles y señala a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como uno de sus líderes, junto a otras figuras del chavismo.

El pasado 14 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 93, mediante el cual se designa al Cártel de los Soles —una organización criminal vinculada al crimen organizado transnacional— como grupo terrorista.

Ese mismo día se emitió un comunicado oficial en el que se indicó que esta medida busca resguardar la seguridad interna, el orden constitucional y la soberanía del país, ante las crecientes amenazas que representan las estructuras delictivas internacionales.

