ASAMBLEA NACIONAL FACHADA
La Asamblea Nacional se pronunció sobre el Cártel de Los Soles y el Tren de AraguaCORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

Asamblea respalda que Cártel de Los Soles y Tren de Aragua son grupos terroristas

La mayoría oficialista se pronunció a favor de la decisión de Daniel Noboa de declarar ambos grupos como terroristas

Previo a la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2025, la Asamblea Nacional se enfrascó en un tenso debate por una moción de ADN que buscaba respaldar la decisión del Gobierno del presidente Daniel Noboa de declarar al Cártel de Los Soles y el Tren de Aragua como grupos terroristas.

La moción nació de la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia, quien señaló la importancia de que la Asamblea Nacional respalde esta decisión del Ejecutivo que, además, va en línea con el combate a los grupos de crimen organizado y el narcoterrorismo.

Daniel Noboa y Marco Rubio en el Palacio de Carondelet, reafirmando la alianza entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar a las bandas criminales declaradas terroristas.
Daniel Noboa y Marco Rubio en el Palacio de Carondelet, reafirmando la alianza entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar a las bandas criminales declaradas terroristas.X: @DanielNoboaOk

El correísmo cuestionó que moción coincidió con visita de Marco Rubio

Sin embargo, desde la bancada del correísmo, el asambleísta Fernando Cedeño cuestionó la moción del oficialismo, pues recordó que el pronunciamiento ya fue emitido por el Ejecutivo que es, además, el responsable de la seguridad interna en el país.

Cedeño, además, hizo hincapié en que la moción del oficialismo coincidió con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 4 de septiembre de 2025. "El Gobierno ha tenido una postura de vasallaje (ante la visita del secretario Rubio)", acotó.

Pese a los cuestionamientos, con 83 votos afirmativos se aprobó la resolución que respalda el pronunciamiento del Gobierno de declarar al Cártel de Los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas y grupos de delincuencia organizada que representan una grave amenaza para la soberanía, la seguridad, el orden público y la integridad del Estado ecuatoriano.

