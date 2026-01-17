Ecuador dicta prisión preventiva a 11 supuestos integrantes de Los Choneros

Alias Quevedo, presunto integrante de Los Choneros, fue capturado en Colombia durante un operativo binacional.

El Juez especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dictó este el 16 de enero del 2026 prisión preventiva para once presuntos integrantes de la banda criminal Los Choneros, considerada una de las organizaciones delictivas más activas del país, informó la Fiscalía en un comunicado.

En total fueron procesadas doce personas. Sin embargo, a una de ellas —por encontrarse embarazada— se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión. Los detenidos fueron capturados durante varios allanamientos simultáneos ejecutados en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, en la Costa, así como en Carchi, en la Sierra. La Fiscalía los acusó del delito de delincuencia organizada con fines de sicariato, extorsión y tráfico ilícito de sustancias.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura estaría liderada por Jean Carlos Bravo Marcillo, alias Quevedo, presunto cabecilla de Los Choneros, quien habría coordinado las operaciones con cinco personas privadas de la libertad.

Alias Quevedo fue detenido en Chachagüí, Nariño. Cortesía

¿Dónde operaba la estructura criminal?

El grupo tendría como principales zonas de operación los cantones La Unión, Pueblo Viejo y Babahoyo, en Los Ríos, así como Milagro, Yaguachi y otros sectores de Guayas. La investigación, iniciada en abril de 2025, permitió identificar una red criminal asentada principalmente en Los Ríos.

Esto derivó en un operativo con más de veinte allanamientos ejecutados la noche del 15 de enero en distintas regiones del país. Durante la intervención policial se incautaron tres armas de fuego, tres alimentadoras, nueve teléfonos móviles y cerca de mil gramos de sustancias sujetas a fiscalización.

Desde inicios de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, lo que permitió catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y aplicar estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras delictivas.

