Ecuador cobrará tasa a Colombia por 'falta de reciprocidad' contra narcotráfico

La medida se impondrá a las importaciones que llegan a Ecuador desde Colombia y aplicará desde el 1 de febrero 2026.

El presidente Daniel Noboa anunció el cobro de una tasa de seguridad a Colombia.

Ecuador impondrá una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes desde Colombia. El mismo presidente Daniel Noboa hizo el anuncio este 21 de enero de 2026 mediante sus redes sociales.

El gobierno ecuatoriano argumenta una falta de reciprocidad del país vecino en el control de la frontera y la actuación de grupos ilegales. “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales”, indicó Noboa.

El Gobierno ecuatoriano dice que ha insistido en el diálogo. “Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló el primer mandatario ecuatoriano.

Asimismo, el presidente Daniel Noboa indicó que, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el “Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

¿Hasta cuándo durará la medida?

El Gobierno ecuatoriano prevé mantener la imposición de la tasa de seguridad hasta que exista una coordinación para enfrentar a los grupos vinculados a la actividad del narcotráfico.

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, indicó Noboa .

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Hay que recordar que, además de la relación comercial, Ecuador ha recurrido al vecino país para solventar la falta de energía en Ecuador mediante la compra de electricidad.

Sin embargo, hasta las 11:40 d este 21 de enero de 2026, el Gobierno nacional no había explicado el alcance de la meda y si estaba considerado el posible impacto de la acción desde el lado colombiano.

