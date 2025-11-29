Romano: “La industria automotriz de Ecuador ha tenido que sobrevivir, no crecer”

El gerente general de Aymesa expuso los efectos de la salida de General Motors (GM) y los desafíos que enfrenta el sector

Luis Romano es gerente general de Aymesa. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria automotriz.

Luis Romano, gerente general de Aymesa, explicó a Diario EXPRESO los desafíos que enfrenta el sector automotor ecuatoriano para competir con las importaciones y los tratados de libre comercio. También detalló cómo la salida de la multinacional General Motors (GM) abrió nuevas oportunidades para el mercado local.

Romano es ingeniero mecánico graduado en Brasil. Actualmente es gerente general de Aymesa. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria automotriz. Ha trabajado en México y Colombia, y regresó a Ecuador hace cuatro años para dirigir la ensambladora.

Ecuador enfrenta un contexto complejo para la industria automotriz. Mientras el sector busca mantenerse competitivo frente a las importaciones y los tratados de libre comercio, Aymesa apuesta por el crecimiento y la eficiencia.

¿Cuál es la situación de la industria automotriz ecuatoriana tras la salida de la multinacional General Motors?

Desde hace cuatro años, la industria automotriz nacional ha tenido que sobrevivir, no crecer. El año pasado se retiró GM, quizás la número uno en volumen. Su salida fue una pérdida gradual hasta quedarse con un solo producto. Producían entre 600 y 800 unidades mensuales y tenían capacidad para 2.000, lo que hizo caer su productividad y rentabilidad. También afectó a los autopartistas, donde el volumen que vendían a GM representaba hasta el 80% de su negocio. Cerraron varias autopartes. Nosotros consideramos que la mejor estrategia para sobrevivir es crecer, y llevamos tres años haciéndolo con proyección de continuar así.

¿Por qué se decidieron a lanzar una pickup?

El proyecto busca tomar parte del mercado dejado por GM. El vehículo todavía no está lanzado, pero ya hicimos un lanzamiento público y el efecto ha sido increíblemente bueno. Vamos a producir hasta diciembre 480 unidades en dos meses, y esperamos mantener 250 unidades mensuales.

¿Qué efecto tendrá en la generación de empleo?

En los dos últimos años el número de personal ha crecido un 50% porque estamos produciendo mayor volumen. Para 2026 proyectamos crecer más del 25%, entonces muy probablemente necesitaremos más personal. Comenzamos a prepararnos con capacitación de mano de obra. La exportación representará mayor volumen.

Los planes de exportación

¿Cuál es el plan de exportación de la empresa?

Para 2026 tenemos el proyecto de exportar el Kia Sonet a Colombia. Este 2025 enviaremos los autos prototipo para ponernos de acuerdo sobre especificaciones finales. El mercado ecuatoriano es pequeño y para crecer se debe expandir. Aymesa ya exportó en el pasado. El primer mercado clave es la subregión andina porque tenemos ventajas arancelarias. Para exportar debemos cumplir el 24,3% de contenido regional, no solo el 19% de material ecuatoriano. Eso abre el mercado a autopartistas.

¿Qué planes tiene frente a la demanda de vehículos eléctricos y de origen chino?

Los vehículos eléctricos son el futuro. China es el mayor productor mundial y tenemos un proyecto para lanzarlos alrededor del 2027, ojalá a finales del 2026. Aymesa tiene convenios con empresas chinas, al igual que todas las automotrices. La competitividad china es alta por economía de escala y el know-how. Con el tratado de libre comercio con China, es necesario tener una alianza con una empresa seria de calidad mundial.

¿Qué obstáculos tributarios enfrenta la industria?

La carga tributaria es complicada. El 80% de nuestros materiales vienen del exterior, pagamos el 5% del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) nos afecta muchísimo porque limita qué tipo de vehículo podemos hacer. Hemos solicitado que los componentes CKD sean considerados materia prima y queden exentos del ISD, como en otras industrias. Los mild hybrids importados no pagan aranceles, mientras nosotros solo accedemos a liberación arancelaria si cumplimos con el 19% de materiales fabricados en Ecuador.

