Banco Mundial aprueba $ 1.100 millones para Ecuador: ¿en qué se usarán los recursos?

El financiamiento incluye $ 900 millones para impulsar el crecimiento económico y $ 200 millones para atender emergencias

Los recursos entregados por el BM forman parte del compromiso de apoyar la gestión fiscal del gobierno del presidente Daniel Noboa.

El Banco Mundial aprobó $1.100 millones en financiamiento para Ecuador, en respaldo al programa económico del presidente Daniel Noboa. El Ministerio de Economía y Finanzas informó este 27 de noviembre de 2025 que los recursos se dividen en dos operaciones orientadas a fortalecer la estabilidad fiscal y mejorar la gestión de riesgos climáticos.

La primera operación, por $900 millones, tiene como objetivo apuntalar la sostenibilidad fiscal, el crecimiento económico, la generación de empleo y la protección de los hogares más vulnerables.

Mientras tanto, el segundo componente corresponde a $200 millones bajo la modalidad de Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, un instrumento que permitirá acceder a fondos de forma inmediata en caso de desastres naturales o emergencias epidemiológicas. Esta es la primera vez que Ecuador recibe una operación de este tipo.

Issam Abousleiman, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, mencionó que la aprobación refleja el reconocimiento del organismo a los pasos que Ecuador ha dado para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. También destacó que estos recursos forman parte del compromiso de apoyar la “gestión fiscal responsable del gobierno y que protege a los grupos más vulnerables”

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, tras dos años de gestión del presidente Noboa se han evidenciado mejoras económicas, entre ellas la reducción del riesgo país, el control de la inflación, niveles récord en reservas internacionales, una disminución de la pobreza, mayor dinamismo en exportaciones y ventas, incremento del empleo adecuado, mayor colocación de créditos productivos por parte de la banca privada y otros.

Respaldo financiero de los organismos multilaterales para Ecuador

Además, este financiamiento aprobado por el Banco Mundial se suma al respaldo de otros organismos multilaterales.

Ecuador obtuvo el 26 de noviembre de 2025, por ejemplo, un nuevo respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $300 millones para fortalecer y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que esta operación fue aprobada tras un proceso de gestión técnica orientado a mejorar la red de transmisión y distribución del país.

Según el Ministerio, el programa contempla inversiones estratégicas que permitirán ampliar el acceso a energía eléctrica en zonas rurales y urbano-marginales de la Amazonía. Se estima que más de 5.600 hogares podrán conectarse al servicio hacia 2031, reduciendo brechas históricas y promoviendo una transición energética más inclusiva.

