Regulación de tarifas impulsa la inversión en las electrolineras

Una resolución del Gobierno equilibró el cobro a las estaciones. Pagarán $400 si recargan más de 250 carros al mes

Desde este mes de febrero entró en vigencia una nueva resolución del Gobierno Nacional que equilibra el cobro para las electrolineras, de acuerdo con la cantidad de vehículos eléctricos a los que les suministran de batería al mes: pagan $400 si abastecen más de 250 carros.

Te puede interesar Boom del oro: estos son los beneficios para la economía de Ecuador

La propuesta de regular este pago partió desde la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), bajo el pedido de varias empresas privadas que querían invertir en la instalación de estaciones de carga rápida, según indica a EXPRESO David Molina, presidente del gremio automotriz.

“La Cámara lo que ha hecho es gestionar la reforma normativa que viabilice esto, que ha sido un pedido de las empresas para que puedan hacer las inversiones”, añade el vocero.

EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta Leer más

Los cargadores de las electrolineras tienen 100 kilovatios de potencia y la batería de un vehículo eléctrico tiene entre 45 y 60 kilovatios. El cargador rápido permite cargar estos vehículos en unos 45 minutos.

La normativa anterior decía que las electrolineras debían pagar hasta $4 por cada kilovatio de potencia instalada, los usen o no.

“Era como el cargo fijo, lo use o no lo use paga tanto. Entonces si usaban un cargador de 100 kilovatios, las empresas tenían que sí o sí pagar $400 mensuales, lo que hacía súper inviable el modelo de negocio, porque para pagar solo ese cargo fijo, se necesitaba cargar por lo menos a unos 80 vehículos”, explica el vocero del sector automotriz.

Nueva tabla de cobro escalonado

Con la nueva resolución, se estableció una tabla de cobro escalonado: si la electrolinera carga entre 0 y 10 vehículos en el mes, no paga nada por la potencia instalada y solo paga por la energía que consumió.

En cambio, si la estación recarga de batería a más de 10 vehículos y hasta 50, deberá pagar el 25 % de los $400, es decir $100. Entre más de 50 y hasta 113 carros cargados, pagará el 50 %, que son $200.

Entre más de 113 a 250 carros cargados pagará el 75 % que son $300. Y si recarga más de 250 en adelante, paga el 100 % del monto tradicional, que son los $400.

Este cambio ha impulsado a que empresas como Condor Energy y Mevo Energy Company, así como gigantes como Kia, tracen una ruta de inversión en electrolineras con carga rápida.

“Acabamos de instalar una estación en Santa Elena. Nuestro objetivo para este año es instalar entre 25 y 30 estaciones de carga rápida”, menciona a EXPRESO Irvin Cedeño, representante de la empresa Condor Energy.

El empresario explica además que la regulación hará que se instalen estaciones de carga rápida en las carreteras de diferentes ciudades, incentivando así a los viajes largos con carros eléctricos y por ende al aumento del uso de estos vehículos electrificados. “La idea es masificar la red de carga a nivel nacional”, añade.

En total, son 30 electrolineras con carga rápidas las que funcionan en Ecuador, actualmente de acuerdo con datos de Cinae. No obstante, el gremio automotriz espera que, con la nueva normativa, la cantidad de estaciones al menos se duplique en este 2026.

RELACIONADAS El Eurogrupo retoma su debate para reforzar el euro y discutir la hegemonía del dólar

Los clientes, aún son un reto

Patricio Andrade, representante de Mevo Energy Company, indica que su compañía, desde su lado, está desarrollando tres nuevos proyectos de electrolineras que serán para todo público: dos en Guayaquil y uno en Quito. No obstante, destaca que, si bien la nueva tabla de pago es un alivio, sigue siendo un reto para las electrolineras cuya clientela no es masiva, como los vehículos a gasolina.

Café de Quito se reivindica en Coffee Fest Madrid Leer más

La venta de carros eléctricos en Ecuador ha experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años, aunque todavía representa una porción reducida del total del mercado automotor. En el año 2025, la participación conjunta de vehículos híbridos y eléctricos llegó al 18 % del mercado, frente al 13 % alcanzado en 2024, de acuerdo con datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

“Hoy en día la brecha entre el carro eléctrico y el vehículo a gasolina no es tanto el precio, es más el miedo de la gente por algo que desconoce de sus beneficios y por incentivos que faltan desde el Gobierno para las empresas que invierten o que sea el mismo Gobierno quien instale las electrolineras, como lo hacen países como Colombia, Chile o México”, analiza Andrade.

De acuerdo con datos de Aeade, en enero de este 2026, los vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) representaron el 22,2 % del mercado ecuatoriano. Los vehículos eléctricos alcanzaron el 5,4 % de participación (612 unidades), mientras que los vehículos híbridos representaron el 16,8 % (1.908 unidades).

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ