El Eurogrupo retoma su debate para reforzar el euro y discutir la hegemonía del dólar

Se trata de un debate candente que ha ganado vuelo con las dudas de los inversores internacionales

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) retomarán este lunes 16 de febrero de 2026 sus conversaciones para reforzar el papel internacional del euro como forma de garantizar la "soberanía monetaria" de la divisa común y al mismo tiempo competir la hegemonía global del dólar en un momento de dudas sobre el billete verde como activo seguro.

Los titulares de Economía de los veintiún países de la zona euro mantendrán este debate apenas unos días después de la cumbre informal de líderes celebrada en el castillo belga de Alden Biesen en el que precisamente el refuerzo del euro fue uno de los aspectos que se abordó dentro de la estrategia para impulsar la competitividad del bloque.

Un alto funcionario europeo recordó, en este contexto, que el euro sigue siendo la segunda mayor divisa global "con diferencia", pero no ha sacado por ahora rédito del descrédito que el dólar ha experimentado durante el último año como sí lo ha hecho, por ejemplo, el yuan chino.

Así, la eurozona persigue ahora un euro "más fuerte" para apoyar prioridades estratégicas en el contexto geopolítico actual, como por ejemplo garantizarse la soberanía monetaria u obtener mejores condiciones de financiación, pero también ofrecer un mercado financiero más atractivo al capital privado.

Ampliar el mercado de bonos

Es en este contexto en el que el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, defenderá la tesis de su reciente columna publicada en el diario Financial Times, en la que abogó por "ampliar significativamente el mercado de bonos emitidos por la UE" a través de la creación de un "verdadero activo refugio europeo".

Así, España defiende "firmemente" los trabajos para reforzar el papel global del euro y considera que "deben traducirse en medidas concretas" tanto a corto como a medio y largo plazo, entre las que se inscriben no sólo nuevas emisiones de deuda conjunta sino también iniciativas sobre el sistema de pagos y la creación del euro digital.

Este debate sobre el futuro de la moneda común estará precedido por la aprobación por parte del Eurogrupo de la recomendación de política económica para este año 2026, que una vez pactada por los ministros será elevada a los jefes de Estado y de Gobierno para su sello en la cumbre de marzo.

Posteriormente se invitará a los socios europeos que no tienen el euro como divisa nacional para sumarse a una discusión sobre los grandes desequilibrios globales y sus implicaciones en el contexto geopolítico y geoeconómico actual, marcado por las tensiones entre potencias internacionales.

Por otro lado, el ministro de Fianzas y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, explicará al resto de colegas la línea de trabajo abierta por las seis grandes economías de la UE (Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos) en el grupo denominado E6, que además mantendrá una nueva reunión de trabajo antes del inicio del Eurogrupo.

