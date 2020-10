Metas muy ambiciosas. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implica un crédito de $ 6.500 millones, busca que el fisco tenga superávit en 2022, es decir, que le sobre dinero, en lugar de que le falte, como viene ocurriendo desde hace algunos años.

Acuerdo con el FMI: el IVA deberá subir al 15 % desde 2022 Leer más

En términos generales, el acuerdo con el organismo se pone como objetivo pasar de un hueco de dinero cercano a los $ 9.000 millones en 2020 a contar con un excedente o sobrante en la caja fiscal de $ 600 millones, al cierre de 2022.

¿Cómo se conseguirá ese objetivo? Como lo informó ayer EXPRESO, la piedra angular del nuevo programa con el Fondo es una reforma tributaria para incrementar la recaudación de impuestos en cerca de $ 2.500 millones. Ello implicará subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, entre otras modificaciones impositivas.

Pero los cambios en materia tributaria vienen acompañados de ajustes en otros ámbitos. El Gobierno de Lenín Moreno comprometió al nuevo mandatario a efectuar recortes de gastos en diversos rubros. El más significativo es la reducción en gastos de capital, es decir, en obra pública, rubro que viene disminuyendo sostenidamente los últimos años.

En 2021, el gasto de capital deberá reducirse en un monto equivalente al 1,3 puntos del PIB: unos $ 1.300 millones menos en obras.

El Gobierno ecuatoriano se comprometió con el FMI a realizar un ajuste equivalente a 6,3 puntos del PIB Leer más

También, el nuevo presidente deberá continuar reduciendo la nómina del sector público. Solo en 2021 el ajuste en sueldos y salarios equivale a 0,5 puntos del PIB: unos $ 500 millones el año que viene.

Ante ese escenario, analistas económicos se preguntan nuevamente, ¿es posible que un nuevo Gobierno consiga hacer frente a esos ajustes?

El mismo ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, reconoció el pasado lunes que se trata de un programa de ajuste “ambicioso”, pero que fue concebido para poder corregir los grandes desequilibrios actuales de las finanzas públicas.

Pero no todo es recorte. Una parte importante del ajuste vendrá del crecimiento económico esperado para el año que viene, lo cual incrementará la recaudación tributaria. A eso se suma la reducción de los gastos que el Gobierno ha efectuado para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En ese caso, el recorte equivale a 1,1 puntos del PIB (ver gráfico).

“Buena parte del recorte del año que viene se puede alcanzar con el efecto rebote que vas a tener en la economía respecto a este año, pero la pregunta o lo que podría detener un poco el proceso sería la capacidad de avanzar en la reforma tributaria”, asegura Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays.

El FMIprevé que luego de una profunda caída de 11 % al cierre de este año, la economía crecerá 4,8 al cierre de 2021.

-11 %

​decrecerá la economía ecuatoriana en 2020, según el FMI

Para María Laura Patiño, quien ha trabajado para el Banco Mundial y en misiones del FMI, el acuerdo con el organismo es demasiado optimista, tomando en cuenta el incierto escenario político del país.

“A menos de que el nuevo Gobierno venga con la real voluntad de generar un amplísimo pacto social y fiscal, donde consigan los apoyos de la sociedad y legitime el proceso de reformas que se van a necesitar para esos objetivos, no es realista”, declaró Patiño.

4,8 % crecerá la economía ecuatoriana en 2021, según el FMI

El lunes pasado, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, al ser consultado sobre si el nuevo Gobierno no está de acuerdo con el programa firmado por Moreno, señaló que los programas que suscribe el multilateral con los países son “documentos vivos”, que pueden ser revisados y renegociados, siempre y cuando los criterios fundamentales y los objetivos se mantengan.

Lenín Moreno: créditos inyectarán al país $ 7.150 millones hasta fin de año Leer más

¿Puede haber una renegociación del actual acuerdo con un nuevo Gobierno? Arreaza cree que ese es un escenario probable. No obstante, aseguró que la posibilidad de distanciarse mucho de la agenda de reformas no luce fácil, debido a que el país no cuenta con más alternativas de financiamiento actualmente.

El Gobierno de Moreno afrontará dos revisiones del organismo

Según la información del organismo, el Gobierno de Lenín Moreno deberá afrontar dos revisiones de cumplimientos de metas antes de dejar su mandato.

La primera es en diciembre de este año. El organismo señala que se requiere una ley anticorrupción antes que concluya 2020.

El ministro Martínez señaló el pasado lunes que ya se envió un proyecto de ley a la Asamblea y que además dialogó con su presidente, César Litardo.

El régimen de Moreno debe cumplir con esos objetivos para conseguir el desembolso de $ 2.000 millones adicionales.

El nuevo acuerdo con el FMI con un ministro en duda Leer más

Una segunda revisión se efectuará desde el 15 de abril de 2021, antes de que Moreno deje la banda presidencial. Tras esa revisión, el organismo desembolsará $ 400 millones, que quedarían para la próxima administración.

El siguiente régimen deberá hacer frente a cinco revisiones; la primera tendrá lugar en agosto de 2021.

Otros datos