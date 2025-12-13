Expreso
ParqueindustrialAncon
El proyecto del Parque Industrial de Ancón se construirá en más de 1.300 hectáreas de terreno.EFE

Perú entrega concesión de gran parque industrial por $ 1.200 millones

El "puerto seco" se conectará directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los puertos Chancay y el Callao

El Gobierno de Perú entregó la concesión para la construcción del gran Parque industrial de Ancón (PIA), en el norte de Lima, al Consorcio Junefield Ancón Industrial Park, que invertirá más de 1.200 millones de dólares para su construcción y administración, informaron fuentes oficiales peruanas.

El consorcio, conformado por las empresas Junefield Holdings Limited y Loudi Engineering & Construction, construirá el denominado "primer puerto seco" del país, que generará más de 120.000 nuevos puestos de trabajo, según señaló la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El proyecto del Parque Industrial de Ancón es considerado el más importante del norte de Lima y uno de los más ambiciosos del país, ya que se construirá en más de 1.300 hectáreas de terreno.

"Este será el primer puerto seco del Perú, un gran 'hub' (centro de operaciones) comercial y logístico que podrá conectarse directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con dos de los puertos más importantes de América Latina: Chancay y el Callao", destacó el director de Proinversión, Luis del Carpio.

La agencia remarcó que el proyecto fue adjudicado "siguiendo un proceso ordenado y transparente" y sostuvo que más de 400.000 personas se verán beneficiadas con la infraestructura, que permitirá agilizar despachos aduaneros, almacenamiento, consolidación de mercancías y operaciones comerciales.

En ese sentido, se señaló que el PIA albergará a más de 200 empresas organizadas en una red que buscará dinamizar las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva del país.

"El diseño de este gran proyecto permite la generación de encadenamientos productivos, pymes que abastecerán a empresas tractoras, impulsando la transferencia tecnológica, el valor agregado y la creación de más de 120 mil nuevos puestos de trabajo", comentó al respecto el ministro de la Producción, César Quispe.

Este ministerio informó que en las próximas semanas se realizará la firma del contrato de concesión, lo que permitirá "iniciar la materialización del proyecto y avanzar en su implementación".

Según datos oficiales, la iniciativa se promovió bajo la modalidad de Proyectos en Activos (PA), estructurada para ser transferida al sector privado a través de un contrato de compra venta del terreno, por un plazo de 22 años.

En ese sentido, el consorcio ganador ofertó 180,5 millones de dólares por el terreno y ahora deberá encargarse del diseño, financiación, construcción, habilitación urbana, promoción, administración, operación y mantenimiento del PIA.

