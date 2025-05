¿Dónde buscar trabajo sin título universitario en Ecuador?

En el mercado local, que según el INEC a abril de este año registró una tasa de desempleo de 3,6 %, continúa habiendo obstáculos estructurales que limitan el acceso al empleo digno para miles de ecuatorianos.

No obstante, la creciente demanda de perfiles laborales está demostrando también que hay sectores que empiezan a abrirse a modelos más inclusivos, como la de crear plazas de empleo donde el titulo universitario no es un requisito indispensable. Así lo señala un reciente estudio de SGF Global Ecuador, que destaca que en el país existe un segmento productivo creciente de oportunidades que no exige formación académica, pero sí habilidades prácticas, compromiso y actitud de aprendizaje.

"La falta de un título universitario no debería ser un impedimento para acceder a oportunidades laborales dignas. Es hora de romper con paradigmas y reconocer el valor inmenso de la mano de obra calificada que no siempre pasa por la universidad", destaca Viviana Rodríguez, directora de Operaciones de SGF Global, una agencia de soluciones de selección y gestión de Talento humano que en un informe ha identificado los puestos o las áreas donde mayor demanda existe:

Sector Logístico y Producción:

Asistente de bodega y logística, enfocado en almacenamiento y manejo de inventarios

Operario de producción para procesos industriales y de ensamblaje

Montacarguista con certificación en manejo de maquinaria pesada

Envasador especializado en líneas de producción

Área Comercial y Servicios:

- Promotor de ventas con habilidades comunicativas

- Personal de call center y atención al cliente

- Encuestador de puntos de venta para investigación de mercados

Servicios Generales:

Auxiliar de limpieza con enfoque en responsabilidad y detalle

Ayudante de cocina con conocimiento en normas de higiene

Mensajero y repartidor con conocimiento de rutas urbanas

Recolector de residuos reciclables para proyectos de sostenibilidad

Competencias valoradas

Estos perfiles, señala el informe, priorizan habilidades como organización, precisión manual, capacidad comunicativa, puntualidad, conocimiento de normas de seguridad e higiene, y adaptabilidad a procedimientos operativos. La experiencia práctica y el desarrollo de competencias en el ejercicio laboral se posicionan como elementos diferenciadores en los procesos de selección.

Esta tendencia, sugiere que el mercado laboral ecuatoriano avanza hacia una mayor democratización de oportunidades, donde el mérito y la capacidad de ejecución prevalecen sobre barreras educativas tradicionales.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años alcanzó el 37 % en abril de este año, el mayor indicador dentro de la población sin trabajo.

