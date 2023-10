La pesadilla de hallar un empleo adecuado en Ecuador

El tuit del presidente saliente de la República, Guillermo Lasso, del 14 de enero de 2021, hacía abrigar algo de esperanza a la difícil situación laboral de miles de personas. “2 MILLONES DE EMPLEOS PARA RESCATAR AL ECUADOR. Con menos impuestos, fomentando la libertad para emprender y abriendo la economía al mundo, crearemos oportunidades de desarrollo para los ecuatorianos”.

Dos años, nueve meses y nueve días después, la promesa no solo que no se concretó en su dimensión, sino que la generación de nuevo empleo adecuado se ha estancado. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de empleo adecuado, a agosto del 2023, se ubicó en 35%, es decir, en términos didácticos, solo tres de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar gozan de una plaza formal, percibiendo ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo ($ 450 mensuales) y trabajando igual o más de 40 horas a la semana. Y, si bien comparado con agosto del 2022 (33,3%), hubo una mejoría, a partir de marzo de este año prácticamente se congeló alrededor del 35%, más-menos.

Para la abogada laboral Vanessa Velásquez, el ofrecimiento del Gobierno que está de salida claramente no se cumplió y eso se palpa en las ferias de empleo, tanto físicas como virtuales que se han organizado en el país, en las últimas semanas. “Definitivamente tenemos un problema de empleabilidad, donde reina la informalidad. Porque quien no puede acceder a un empleo pleno, no le queda sino aceptar lo que hay en el mercado laboral; es decir, que lo contraten sin las obligaciones que el empleador, por ley, debería cumplir. Y, por eso, cuando se anuncian plazas de empleo como ocurrió la semana pasada en un supermercado en Guayaquil, se evidencian las cifras laborales. Tenemos cuatro veces más aspirantes que vacantes. O sea, de 100 personas que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), solo 35 tienen trabajo; 70 en el desempleo”.

Velásquez se refiere a la convocatoria que Supermercados Coral hizo el pasado 12 de octubre para cubrir plazas de trabajo para un nuevo proyecto comercial. Como consecuencia, miles de personas llegaron al Mall del Río, con carpeta en mano y con la ilusión de conseguir un empleo. Por horas, los interesados tuvieron que hacer fila e incluso lidiar con la desesperación, lo que provocó empujones y malestar. “Con el desarrollo de la tecnología, se ha perdido un poco el proceso de contratación personalizada, ahora todo se hace a través de plataformas digitales. Por eso, para estas personas, la angustia de no tener empleo hace que ir a una feria, dejar su hoja de vida en vivo y en directo, les dé la sensación de tener más cerca la posibilidad de lograrlo”, añade Velásquez.

Esa angustiosa vivencia se repitió el pasado 20 de octubre del 2023, esta vez en Quito. La Corporación de Promoción Económica (Conquito) organizó la feria de empleo “ReActívate”, a través de la cual 53 empresas privadas y dos municipales ofrecían cubrir 1.300 plazas. Como era de esperarse, miles de personas se volcaron a la Plataforma Financiera, punto donde se adecuó la logística. Las largas filas y el fuerte sol fueron el matiz de una jornada donde se podían evidenciar más rostros abatidos que alegres. Como el de un exdocente universitario cubano de 45 años -pidió la reserva de su nombre-, licenciado en Comunicación, con MBA, que vive en Ecuador desde hace 10 años. Imprimió cuatro hojas de vida, a $ 0,25 cada una, y no entregó ninguna. “Veo solo posiciones para chicos egresados, básicamente, polifuncionales, asesores de venta. Durante la pandemia renuncié a la universidad, después de seis años. Entré a trabajar en una empresa norteamericana, por mi fluidez del inglés, pero la guerra de Ucrania acabó con el mercado de esa empresa. Hoy busco una segunda opción para redondear mis actividades como comunicador desde casa. Vine, pero acá solo hay trabajos de ocho horas, por $ 450, no vale la pena”.

De la misma forma, Elizabeth Caiza se retiraba del lugar cabizbaja. Esperó en la fila por una hora y media y recibió capacitación para elaborar una mejor hoja de vida. “Apliqué para cocina en la cadena Buffalos y Tablita del Tártaro. Estoy sin trabajo porque el lugar donde servía cerró. También tenemos que aprender mucho. Buscamos empleo sin estar tan informados de cómo hay que hacer una hoja de vida”.

Para Jeff Morales, gerente de Marketing de Multitrabajos.com, el desborde de demanda también es evidente en la plataforma. “Son muchas las personas que se postulan a cada uno de los avisos. Por ejemplo, para posiciones operativas pueden ser más de 500 currículos, sin embargo, cuando se trata de espacios más especializados o técnicos, la cantidad de postulaciones puede estar alrededor de las 100 carpetas.

Debemos prepararnos cada vez más profesionalmente para poder tener un currículo competitivo y vaya acorde a las nuevas tecnologías y demandas del mercado laboral ecuatoriano. Las habilidades blandas también son muy importantes en la actualidad, en un entorno donde cada vez se incorpora más la tecnología. Los aportes que solo el ser humano puede dar, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la capacidad de resolución de problemas y la empatía, son vitales”.

En este escenario, el empleo sin duda es el reto para el nuevo Gobierno. “Existe la necesidad urgente de hacer cambios en la normativa laboral, que se flexibilice, sin violentar los derechos del trabajador, que permitan generar empleo. Los empresarios hoy no generan empleo porque se sienten inseguros, no hay la normativa ideal, se da una crisis tras otra, paralizaciones, muertes cruzadas…”, puntualiza Velásquez.

Las reformas laborales son urgentes

El desafío que tiene el presidente electo Daniel Noboa es enorme en el ámbito laboral. Y él mismo lo ha enfatizado como uno de sus principales puntos de trabajo en el año y medio que estará al frente de la administración del país. Aunque no ha hablado de números en específico, como su antecesor, el mandatario entrante ha señalado que la reducción del desempleo es su meta, para lo cual impulsará las inversiones en sectores claves como el agrícola, el turismo, la construcción y la tecnología. Además anuncia el apoyo para la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes).

Pero para lograrlo, actores de la economía consideran que es necesario una reforma laboral urgente que, incluso, revise el tema salarial, ya que se lo considera elevado, principalmente para el desarrollo de las pymes. “Es una carga muy grande, con esos niveles es difícil que los emprendedores generen empleos”, explica Vanessa Velásquez. Mientras que para la presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, María Paz Jervis, se hace necesarias reformas profundas: “hay que crear nuevas modalidades de economía colaborativa (híbrida, telemática) en función de las nuevas formas de producción (industria 4.0 y servicios digitales).

