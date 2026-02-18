Manta y Portoviejo movieron más de 20 millones de dólares en carnaval

Los conciertos internacionales y festivales musicales como el Mariana Fest atrajeron miles de turistas en Portoviejo y Manta

Los conciertos y festivales musicales tuvieron masiva asistencia en Manta y Portoviejo

Manta y Portoviejo se consolidaron como dos de las ciudades más visitadas durante el feriado de Carnaval en la provincia de Manabí, dejando una inyección económica que en conjunto superó los 20 millones de dólares y evidenciando una fuerte reactivación turística en la región.

En el caso de Manta, la alcaldesa Marciana Valdivieso destacó que durante los cuatro días de Carnaval miles de familias eligieron a la ciudad como su destino, lo que se tradujo en un importante movimiento económico.

De acuerdo con las cifras oficiales, 310 mil turistas arribaron a las 14 playas mantenses, generando ingresos por 15,5 millones de dólares. Esto representa un incremento del 34,78 % en comparación con el Carnaval 2025, cuando se registró un movimiento económico de 11,5 millones de dólares con la llegada de 282 mil visitantes.

La ocupación hotelera también mostró un crecimiento significativo, pasando del 95 % en 2025 al 97 % en 2026, porcentaje que incluye tanto hoteles como alojamientos ofertados a través de plataformas como Airbnb. Restaurantes, bares, comercios y prestadores de servicios turísticos reportaron alta demanda durante todo el feriado.

Portoviejo vivió una reactivación total

En Portoviejo, el balance también fue positivo. Más de 170 mil visitantes llegaron a la capital manabita, generando un movimiento económico superior a los 5,1 millones de dólares, consolidándola como uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia.

Los conciertos internacionales, como el del artista colombiano Alzate, atrajeron a miles de turistas hasta Crucita ALEJANDRO GILER

Las playas de Crucita y los balnearios de la zona rural registraron alta afluencia de turistas. En el sector de La Bella se alcanzó el 100 % de ocupación hotelera. La agenda organizada por el Municipio, que incluyó conciertos con artistas nacionales e internacionales, así como eventos culturales y recreativos, fue clave para dinamizar la economía local.

Mirella Briones, propietaria de la Hostería Casa Grande, señaló que fue “un gran feriado, con la llegada masiva de visitantes que disfrutaron de una programación pensada para vivir el carnaval. La activación económica fue evidente y la agenda artística marcó la diferencia”.

Los comerciantes reportaron resultados positivos, cumpliendo e incluso superando sus expectativas de ventas. Restaurantes, hoteles y emprendimientos trabajaron a su máxima capacidad.

En materia de seguridad, agentes de control municipal, rescatistas acuáticos y paramédicos brindaron asistencia oportuna, realizando siete rescates y 14 atenciones médicas durante el feriado.

La cifra global entre Manta y Portoviejo supera los 20 millones de dólares en movimiento económico, reflejando el impacto del Carnaval como motor turístico y productivo para Manabí.

