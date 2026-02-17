El Carnaval quedó corto para las expectativas del sector turístico en Santa Elena

La lluvia y el corto de agua potable en varios sectores ahuyentó a los turistas. La Cámara presentará una queja

Una turista observa el panorama. La rodean varias sillas que se alquilan en la playa.

Lo que prometía ser un Carnaval exitoso para buena parte del sector turístico de la provincia de Santa Elena terminó siendo apenas ‘bueno’. La mayoría de empresarios reconoce que las ganancias estuvieron muy por debajo de lo esperado.

Las expectativas eran altas debido a los resultados del feriado de inicio de año, que había dejado la vara muy alta. Muchos comerciantes se prepararon con mercadería, personal y promociones para recibir una avalancha de visitantes. Pero la realidad fue distinta.

La torrencial lluvia que cayó desde la tarde del domingo y se extendió hasta el mediodía del lunes espantó a los turistas y vació playas que se esperaban repletas. Hoteleros, dueños de restaurantes y vendedores ambulantes coinciden en que el aguacero frenó la masiva presencia de visitantes.

Sin embargo, el golpe no llegó solo del cielo. A la lluvia se sumó un problema aún más delicado: la falta de agua potable. Un cortocircuito provocado por el torrencial aguacero en la planta potabilizadora dejó sin servicio a varios sectores durante más de diez horas, complicando la situación en pleno feriado. “Cuando no nos habíamos preparado para recibir a tantos clientes, pasamos abarrotados; y ahora que en Carnaval estábamos listos, no llegaron como esperábamos”, lamentó John Tomalá, vendedor de hamburguesas en Salinas. Para él, este feriado estuvo lejos de igualar el movimiento del inicio de año.

El malestar es generalizado. Empresarios y trabajadores coinciden en que el Carnaval no cumplió las expectativas y que los problemas estructurales volvieron a pasar factura a la provincia, que busca consolidarse como uno de los destinos preferidos durante los feriados. “La lluvia y la falta de agua dejaron al descubierto varias falencias. Hace falta un buen sistema de drenaje para evitar inundaciones y lodazales. Y el problema del agua no es nuevo. Las autoridades deben darle una solución definitiva”, manifestó el hotelero Douglas Dillon.

Después del aguacero que inició el domingo hasta el lunes, los turistas regresaron a la playa. joffre lino / expreso

La Cámara de Turismo presentará reclamo a la autoridades

Por su parte, Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, fue más directo. Aseguró que la falta de agua obligó a muchos turistas a abandonar la península. “En Carnaval, quedarse sin agua fue fatal. Tenemos reportes de visitantes que optaron por irse. Como gremio, vamos a presentar un reclamo formal ante las autoridades provinciales”, advirtió.

En balnearios del norte peninsular como Montañita y Olón, donde la distribución de agua no depende de Aguapen, no se registraron cortes del servicio. Sin embargo, la lluvia también dejó su huella, especialmente en calles no asfaltadas que se convirtieron en verdaderos lodazales. “En el norte podemos decir que el feriado fue bueno, pero no excelente como el del inicio de año. Esperamos que mejore durante los próximos fines de semana de temporada alta”, señaló el empresario montañitense Carlos Valdiviezo.

