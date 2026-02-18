836 aprehendidos en el feriado: balance de los operativos a nivel nacional

El feriado de Carnaval dejó 836 personas aprehendidas en todo el país. Conoce los detalles

La Policía Nacional del Ecuador realizó 6.629 operativos a escala nacional durante el feriado de Carnaval.

La Policía Nacional del Ecuador realizó 6.629 operativos a escala nacional durante el feriado de Carnaval 2026, acciones desplegadas entre las 12:00 del viernes 13 de febrero y las 06:00 del miércoles 18 de febrero. El propósito central fue reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la movilidad en los principales ejes viales y destinos turísticos del país.

(Te invitamos a leer: Prófugo por violación a menor cae en Guayaquil tras 14 años de evadir a la justicia)

Según informó la institución, más de 46.000 servidores policiales fueron movilizados en el territorio ecuatoriano, en un despliegue que coincidió con el inicio de la orden operacional Carnaval, activada para atender el incremento de desplazamientos y actividades festivas durante el feriado.

De este contingente, 4.300 policías se dedicaron exclusivamente al control de tránsito, realizando tareas de prevención y verificación vehicular. Estas intervenciones permitieron la detención de 48 personas por diversos delitos, entre ellas 18 con órdenes de captura vigentes.

Según informó la institución, más de 46.000 servidores policiales fueron movilizados en el territorio ecuatoriano Cortesía

Resultados operativos y acciones de control

El dispositivo implementó los tres subsistemas policiales —preventivo, investigativo e inteligencia— articulados bajo la Estrategia Operacional 3D, orientada a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras delictivas. Como resultado, la Policía reportó afectaciones a 13 grupos de delincuencia organizada.

836 personas aprehendidas por presuntas infracciones a la ley.

54 vehículos y 106 motocicletas recuperados tras haber sido reportados como robados.

273 vehículos y 331 motocicletas retenidos con fines investigativos.

885,40 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas.

265 armas blancas, 81 armas de fuego y 3.315 cartuchos incautados.

La institución también reforzó la vigilancia en eventos masivos y zonas de alta afluencia turística como playas, balnearios, ferias, parques, terminales terrestres y rutas de excursión. Estas acciones se sumaron a los controles permanentes en la red vial estatal, donde el despliegue nacional incluyó más de 46.700 uniformados y miles de recursos logísticos, según reportes oficiales previos al feriado.

(Sigue leyendo: Una persona falleció por el choque entre un bus y tráiler en Papallacta: Esto se sabe)

Intoxicación alimentaria en Playas deja al menos 18 afectados Leer más

A lo largo del feriado, los operativos se intensificaron en destinos que registran mayor flujo de visitantes durante esta temporada. La Policía Nacional mantuvo presencia en playas, zonas de montaña, plazas, centros históricos y corredores turísticos del país, además de terminales aéreos, marítimos y terrestres.

Este fortalecimiento operativo se ejecutó en paralelo a los controles en ejes viales y en tramos priorizados, donde equipos especializados realizaron actividades preventivas y de interdicción con el objetivo de reducir riesgos para los viajeros.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ