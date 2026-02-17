Más de 260.000 personas salieron de Guayaquil por la terminal terrestre en el feriado
Miles de viajeros ya retornaron a la ciudad luego de finalizar el asueto por Carnaval. Las playas, los destinos más visitados
Durante los cuatro días del feriado de Carnaval, más de 260.000 personas se movilizaron a través de la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera.
Las playas de Santa Elena, varios cantones de Guayas y Manabí, así como destinos de la Sierra centro, concentraron la mayor demanda de pasajeros que salieron de la ciudad para aprovechar el descanso.
Así viajaron los guayaquileños a otros puntos del Ecuador
Según información oficial, el flujo comenzó a incrementarse desde el viernes, cuando se estimaron cerca de 39.000 usuarios. El sábado fue la jornada de mayor movimiento, con alrededor de 78.000 personas entre salidas y llegadas. El domingo se registraron 52.000 viajeros y el lunes, aproximadamente 46.800.
Feriado de Carnaval: 93.000 vehículos salieron desde Guayaquil por el peaje ChongónLeer más
Hasta las 14:00 del martes, día en que muchos iniciaron el retorno a sus actividades habituales, unas 44.200 personas habían transitado por la terminal. Desde las 11:00 se evidenció un aumento de pasajeros que regresaban a Guayaquil tras pasar el feriado en distintos puntos del país.
Entre los viajeros estuvo Eva Reascos, quien visitó a familiares en la provincia de Los Ríos. Aunque reconoció el cansancio propio de los desplazamientos, señaló que el viaje transcurrió con normalidad y sin contratiempos.
La Terminal Terrestre de Guayaquil se mantiene como el principal eje de conexión interprovincial, complementada por las terminales municipales Costa y Pascuales, que durante este feriado facilitaron la movilización masiva de pasajeros hacia distintos destinos del país.