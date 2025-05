Más IVA recaudado: ¿se vendió más y se generaron nuevos empleos en Ecuador?

Entre enero y abril de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó cerca de $3.560 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que representa un incremento del 9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A simple vista, este dato sugiere una economía más activa, con mayor consumo y ventas. Sin embargo, surgen dudas sobre si ese dinamismo se refleja en la creación de empleo o en el bienestar de los ciudadanos.

Ministerio guarda silencio; sector privado da pistas

Diario Expreso consultó al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para conocer el impacto del alza del IVA en el consumo interno y el empleo. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta oficial.

Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), se atribuye el aumento de la recaudación a dos factores: el incremento de la tasa del IVA al 15 % y un repunte en las ventas. “Hay una combinación: el aumento del IVA impulsó los ingresos fiscales, pero también hubo una mejora real en las ventas, que crecieron alrededor del 4 % entre enero y abril de 2025”, aseguró la CCG.

Sectores desiguales: unos crecen, otros se contraen

Este incremento es un promedio general en ventas. Hay sectores que se han expandido con fuerza, como salud 23%, enseñanza 16% y agricultura 20%. En contraste, otros han retrocedido, como comercio -3% y construcción -23%, lo que revela un panorama desigual.

La Cámara advierte que, aunque el 4 % de crecimiento en ventas no es suficiente para impulsar un cambio estructural, “todo aumento en la actividad comercial es una señal positiva para el país”, aunque su impacto sea limitado en ciertos sectores.

Lea también: Proyecto de ley urgente para combatir el crimen enciende varias alertas

La Cámara advierte que, aunque el 4 % de crecimiento en ventas no es suficiente para impulsar un cambio estructural, “todo aumento en la actividad comercial es una señal positiva para el país”, aunque su impacto sea limitado en ciertos sectores.

El sector salud destacó con un crecimiento del 23 %, reflejando mayor dinamismo frente a otros segmentos de la economía CORTESIA

Recaudación no siempre es crecimiento real

Desde el ámbito técnico, economistas y empresarios coinciden en que un mayor ingreso por IVA no garantiza automáticamente una mejora del mercado laboral. Factores como ajustes tributarios pueden distorsionar la lectura de los datos fiscales.

Según cifras de marzo de 2025, los sectores con mayor mejora en empleo adecuado son salud, enseñanza y entretenimiento. En los dos primeros, más del 85 % de trabajadores están empleados adecuadamente. En entretenimiento, la tasa subió del 46 % al 56 % en un año.

En cambio, el sector comercial presenta señales preocupantes: el empleo adecuado bajó del 37,6 % al 33,7 % (casi cuatro puntos). La realidad en los negocios minoristas sigue siendo compleja, con bajos márgenes de ganancia y una clientela más limitada.

CONAIE rechaza ley económica de Noboa por penalizar protestas y beneficiar a élites Leer más

La mirada desde el comercio local

Karyna Rivera, dueña de la óptica Unidad Oftálmica en Guayaquil, asegura que no ha sentido mejorías este año. “No ha habido un aumento de clientela, muy por el contrario, diría que ha disminuido”, afirma. Asegura que el inicio del ciclo escolar desvió el gasto familiar hacia útiles, matrículas y uniformes.

Rivera también denuncia una fuerte competencia desleal dentro del sector óptico. “Hay negocios que están metidos en este gremio que es un lavado de dinero y ponen precios irrisorios”, alerta. Esta situación obliga a competir con precios bajos, sacrificando calidad.

Por ello, no ha podido ampliar su personal. “No he contratado a nadie, ni siquiera por tiempo parcial”, asegura. Aunque percibe un entorno social más tranquilo, no lo asocia con una mejora económica. “En lo personal, a mí no me consta”, afirma con firmeza.

¿Recaudación implica empleo? No siempre

"Cero impunidad frente a la corrupción", afirma el comandante de la Policía Nacional Leer más

Melissa Loor, economista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide en que no hay una relación directa entre el alza del IVA recaudado y el empleo. “No existe una conexión lineal y automática entre más recaudación y más plazas laborales”, señala.

La especialista explica que uno de los factores clave es la elasticidad del empleo al crecimiento, que varía según el tipo de industria. “Los sectores intensivos en mano de obra generan más empleo por unidad de producción que los automatizados”, indica.

Además, señala que las mejoras en productividad también pueden absorber el crecimiento. “Se puede producir más con la misma cantidad de trabajadores, o incluso con menos”, advierte.

Un dato fiscal, muchas realidades

En resumen, aunque el aumento del IVA puede ser una señal de mayor actividad económica, su efecto sobre el empleo es limitado si no está acompañado de políticas que estimulen sectores con alta capacidad de generación de trabajo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!