Hasta marzo los trabajadores deben pagar el Impuesto a la Renta

Este tributo lo declaran quienes hayan percibido ingresos superiores a los $12.081 durante el año 2025

Hasta el mes de marzo, los trabajadores en relación de dependencia que, durante el año 2025, hayan obtenido ingresos superiores a los $12.081, deben pagar el Impuesto a la Renta (IR).

Se trata de una de las obligaciones tributarias más importantes del año, que corresponde al ejercicio fiscal 2025 y con la que deben cumplir más de 700.000 personas naturales en el país, según un comunicado del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Este impuesto debe ser declarado incluso si al final no se le refleja al contribuyente un valor a pagar. Para calcular este monto se deben considerar todos los ingresos, incluidos aquellos que están exentos del impuesto, como jubilaciones e indemnizaciones.

Trabajadores en relación de dependencia

Aunque el empleador, es decir la empresa para la que trabaja el contribuyente, realiza mensualmente la retención del Impuesto a la Renta y el Formulario 107 sirve como declaración, existen casos en los que el trabajador sí debe presentar la declaración anual, advierte la entidad tributaria.

Estos casos son, por ejemplo, cuando el trabajador tiene más de un empleador; cuando los gastos personales proyectados no coinciden con los gastos reales y esto genera un valor de impuesto a reliquidar; cuando recibió participación de utilidades de un empleador distinto al actual; cuando mantiene una actividad económica adicional; si percibió rendimientos financieros, y si recibió dividendos.

¿Qué pasa con los profesionales independientes?

De acuerdo con la información del SRI, los profesionales independientes también deben cumplir con esta obligación si sus ingresos superaron los $12.081 el año pasado. En esta lista entran los trabajadores que prestan servicios de forma autónoma como abogados, médicos, periodistas, desarrolladores de software, diseñadores, entre otros. Esta obligación se mantiene incluso si los ingresos provienen del exterior.

Creadores de contenido también deben pagar el IR

Asimismo, las personas naturales con actividades económicas independientes también deben cumplir con esta obligación tributaria. En este grupo están quienes generan ingresos por actividades como alquiler de viviendas, alojamiento temporal, transporte, creación de contenido digital, influencers y otras actividades similares.

¿Cómo se calcula el IR a pagar?

En su comunicado, la autoridad tributaria detalla que para calcular el Impuesto a la Renta causado se restará, de la totalidad de los ingresos gravados, las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones atribuibles a esos ingresos.

A este resultado se debe aplicar la tabla que el SRI cuelga en sus plataformas digitales y que indica que, por ejemplo, quienes ganaron entre más de $12.081 hasta $15.387 el año pasado, deberán pagar por impuesto de fracción excedente el 5 %. O, que quienes ganaron desde más de $34.770 hasta $46.089, pagarán $2.650, como impuesto; y que quienes hayan ganado más de $108.810 en adelante, deberán pagar $24.316, que corresponde al 37 % del impuesto de fracción excedente.

“Al valor del impuesto causado, se deberá restar la rebaja por los gastos personales del declarante y de sus cargas familiares según corresponda y otros créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley”, añade la entidad.

¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración?

Las personas naturales del Régimen General, que no pertenecen al Régimen RIMPE, deben presentar la declaración del Impuesto a la Renta 2025 en marzo de 2026, de acuerdo con el noveno dígito de la cédula o del RUC, cuyo calendario de declaración va desde el 10 al 28 de marzo de este año.

