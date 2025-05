¿Habrá sanciones para la empresa que dejó en ruinas a familias de Zamora Chinchipe?

Es un problema recurrente. La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe advirtió este 21 de mayo de 2025 que el caso de los 130 trabajadores, contratados por la empresa Totalfor Comercio Internacional S.A., para desarrollar actividades de extracción de minerales se configura como una presunta estafa.

Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, mencionó que este tipo de prácticas es frecuente en esta provincia, ubicada en el extremo sur de Ecuador, porque el Estado “ha perdido el control en el ámbito minero”, en esta zona.

Pineda comentó que ciertas empresas que llegan a esta provincia utilizan documentos para justificar una supuesta “legalidad”. Mediante estos "papeles" -agregó que- señalan que tienen una concesión minera y contratan a personas para que trabajen en la extracción de minerales, pero luego “se van sin cancelar”.

Debido a este escenario, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe consideró que los trabajadores de la empresa Rsingenieriaecu contratados por Totalfor para ejecutar trabajos en la concesión minera ALUVI 500118 pudiesen ser víctimas de una presunta estafa.

EXPRESO informó que la empresa Totalfor Comercio Internacional S.A. adeuda más de $ 1,9 millones a la firma ecuatoriana Rsingenieriaecu S.A. (que contrató a 130 trabajadores de la zona). Esto causó una estela de pobreza, deudas y desesperanza entre los pobladores.

“Nos exigieron sacar 5.000 metros cúbicos de material al día. Doble jornada. Día y noche. 101 volquetes, 11 excavadoras, más de 130 trabajadores”, expresó Richard Silva, representante legal de Rsingenieriaecu S.A.

La empresa Totalfor Comercio Internacional S.A. mencionó a EXPRESO que están dispuestos a cancelar la deuda a los habitantes de la provincia oriental. Sin embargo, se indicó que la firma que contrató sus servicios aún no les ha cancelado los valores acordados. Por esta razón, Totalfor aseguró que han entregado bienes y un cheque como garantía, que se cumplirá con el pago.

¿Habrá sanciones para la empresa Totalfor Comercio Internacional S.A.?

Totalfor Comercio Internacional S.A. se dedica a trabajos de ingeniería civil, según la Superintendencia de Compañías. Además, de acuerdo con la información del mapa del Catastro Minero de Ecuador, esta empresa no está a cargo de la concesión minera, en la que trabajó Rsingenieriaecu S.A.

Santiago Yepez, expresidente de la Cámara de Minería de Ecuador, precisó que al no ser Totalfor un concesionario minero no puede otorgar derechos que no tiene. Es decir, no puede autorizar que se realice la explotación de minerales.

Por esta razón, para iniciar acciones en contra de esta firma, que tiene como accionistas a ciudadanos chinos, los habitantes deberían presentar una denuncia ante el sistema de justicia.

Además, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe mencionó que los afectados pueden “alzar su voz” para que reciban los pagos y que el Estado busque a los responsables. “Acá no hay trabajo, por eso llegan empresas disfrazadas de legales y la gente en su desesperación acude a laborar, pero luego estas firmas sacan el material y se van, dejan el pasivo ambiental allí. La gente termina siendo estafada, su trabajo es en vano”, mencionó Pineda.

¿Cuáles son las sanciones?

Sin embargo, en este tipo de prácticas -donde se presume que se trata de minería ilegal- se debe considerar también que la norma establece sanciones.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece, en su artículo 260, prisión de cinco a siete años a quienes extraigan, exploten, aprovechen, transporten o comercialicen recursos mineros sin la autorización debida. Además, si la minería ilegal causa daño ambiental, la pena se incrementa de siete a 10 años.

En el caso de caso de minería artesanal, la pena privativa de libertad es de uno a tres años y si se causan daños ambientales, la pena se incrementa hasta 10 años.

