¿A qué se dedica la empresa china que afectó a familias de Zamora Chinchipe?

Está fuera del radar. La empresa, que tiene accionistas chinos, Totalfor Comercio Internacional S.A., que afectó a habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe, contratados para realizar actividades de extracción de minerales en Nangaritza, no es reconocida en el sector minero.

(Lea también | Zamora Chinchipe: Minera china deja en la ruina a decenas de familias)

Incluso esta empresa, que firmó en agosto de 2024 un contrato con la firma ecuatoriana Rsingenieriaecu S.A., ni siquiera consta como la operadora de la concesión minera ALUVI 500118, en la que trabajaron más de 130 habitantes de esta zona, que hoy reclaman $ 1,9 millones en pagos.

De acuerdo con el mapa del Catastro Minero de Ecuador, la concesión ALUVI 500118 tiene como titular a la empresa Ecuamineros Nangaritza S.A. Esta área está en proceso de exploración y explotación desde el 31 de mayo de 2010. Y tiene autorización para operar en esta zona hasta mayo de 2040.

Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, mencionó que una compañía que no es un concesionario minero no puede contratar a otra empresa para explotar minerales, porque no cuenta con los permisos que otorga el Estado. Si lo hace se configura una estafa y el cometimiento de el presunto delito de minería ilegal, precisó Yepez.

El Ejército golpea la minería ilegal en la confluencia de los ríos Yacuambí y Zamora Leer más

¿A qué se dedica Totalfor Comercio Internacional S.A.?

La Superintendencia de Compañías, en su portal de información, señala que la empresa Totalfor Comercio Internacional S.A., que fue constituida el 10 de julio de 2012, se encuentra activa. Además, tiene registrado su domicilio en Quito y cuenta con un capital de $ 10.000.

La actividad en la que se desempeña, según este informe dista de lo que tiene que ver con la exploración y explotación de minerales.

Totalfor Comercio Internacional S.A. tiene como objeto la “prestación de servicios de ingeniería civil, adicionalmente podrá comercializar, exportar, importar y distribuir, vender, comprar, por cuenta propia o ajena toda clase de equipos, materiales, maquinaria, y toda clase de insumos complementarios a esta actividad”, señala la Súper de Compañías.

EXPRESO se contactó este 20 de mayo de 2025 con Totalfor Comercio Internacional S.A. para conocer por qué ejecutaron estas actividades y se señaló que la firma fue contratada por otra empresa -no se precisó el nombre- para remover tierra. Además, se agregó que se ha entregado como garantía del pago un auto de alta gama, valorado en $ 150.000, y un cheque por $ 500.000, que fue protestado. El pago no se ha efectuado, porque según esta empresa, la firma que contrató sus servicios no han honrado el contrato.

Por su parte Richard Silva, representante legal de Rsingenieriaecu, mencionó que ellos firmaron un contrato con Totalfor para ejecutar trabajos en la concesión minera ALUVI 500118. “Nos exigieron sacar cinco mil metros cúbicos de material al día. Doble jornada. Día y noche. Ciento uno volquetes, once excavadoras, más de 130 trabajadores. Les creímos”, contó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.