Zamora Chinchipe: Minera china deja en la ruina a decenas de familias

En las quebradas húmedas de Nangaritza, donde antes se oía el rugido de volquetes, ahora solo queda el silencio del abandono. Lo que prometía ser una fuente de empleo y progreso se ha convertido en una pesadilla que carcome los hogares de decenas de familias trabajadoras del sur del país. La empresa china Totalfor Comercio Internacional S.A. adeuda más de 1,9 millones de dólares a la firma ecuatoriana RSINGENIERIAECU S.A., y con ello ha dejado una estela de pobreza, deudas y desesperanza.

RELACIONADAS El Ejército golpea la minería ilegal en la confluencia de los ríos Yacuambí y Zamora

El sueño minero que terminó en pesadilla

Richard Silva, representante legal de RSINGENIERIAECU, firmó en agosto de 2024 un contrato con Totalfor para ejecutar trabajos en la concesión minera ALUVI 500118. “Nos exigieron sacar cinco mil metros cúbicos de material al día. Doble jornada. Día y noche. Ciento uno volquetes, once excavadoras, más de 130 trabajadores. Les creímos”, relata con voz quebrada.

Pero el pago nunca llegó. Ni a los 60 días, ni a los 90. Lo que sí llegaron fueron las cuentas por pagar, los intereses acumulados, los cheques sin fondos y los reclamos de obreros que ya no tenían ni para el almuerzo.

De la esperanza a la humillación

Cómo vender en Amazon desde Ecuador (sin viajar a EE. UU.) y facturar $100.000 al año Leer más

Las comunidades de Guaysimi, Yantzaza y hasta El Pangui pusieron sus vehículos, sus ahorros, sus casas como garantía. “Vendimos una vaquita para comprar combustible, confiamos en ese contrato”, cuenta Teresa, esposa de un operador. Hoy, su esposo sufre una depresión severa. “No duerme, no come… y lo peor es que nadie responde”, dice entre lágrimas.

Los cheques entregados por Totalfor –más de un millón de dólares en papel– rebotaron como pelotas de goma. “Nos citaron en Quito, hicimos colas en los bancos, entregamos documentos… y nada. Solo excusas. Solo mentiras”, denuncia Silva. “Uno de los gerentes nos dijo por mensaje: ‘eso les pasa por confiar’”.

El abandono de las autoridades

A pesar del daño, no existe hasta ahora una denuncia formal en la Fiscalía. Pero el Consejo de la Judicatura ya registra dos procesos judiciales contra Tang Guangning, el empresario chino que figura como representante legal de Totalfor, por emisión de cheques sin fondos.

RELACIONADAS Lluvias causan estragos en Zamora Chinchipe y dejan familias damnificadas

En el contrato también aparece como administrador el abogado Vinicio Vethowen Chica, exlegislador del correísmo, quien –según Silva– se ha limitado a dar respuestas ambiguas y “jugar al silencio”.

Como si no bastara con el abandono económico, en abril de este año, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) recibió una denuncia por presunta alteración del cauce del río Nangaritza. “Nos dejaron sin trabajo y están dejando sin agua a nuestras comunidades”, denunció una lideresa indígena que prefirió no revelar su nombre.

Comunidades quebradas, niños sin clases

Lo que queremos no es venganza, es justicia. Que nos paguen. Que nos devuelvan la dignidad que nos arrebataron. Ciudadano de Zamora Chinchipe

El drama va más allá del dinero. Algunos niños han dejado de asistir a clases porque sus padres no pueden pagar ni los útiles. Otros se enferman por el estrés constante que se respira en casa. “Yo tuve que sacar a mi hija del colegio, vendí mi celular para pagar la pensión del jardín, pero no alcancé”, dice Marisol, una madre que trabajaba como cocinera para los obreros.

La economía local está paralizada. Talleres mecánicos, tiendas de repuestos, pequeños restaurantes… todos dependen de esa cadena que ahora está rota. “Nos prometieron desarrollo, pero nos dejaron ruina”, dice don Segundo, un mecánico que no ha vendido ni una llanta desde octubre.

Un grito desde el sur del Ecuador

Richard Silva asegura que aún espera una solución pacífica, pero no descarta acciones legales. “Me da vergüenza mirar a los ojos a mi gente. Yo los contraté. Yo les prometí que esto iba a cambiar nuestras vidas. Hoy me piden algo tan simple como un vale de gasolina, y no tengo cómo darlo”, admite.

Desde el sur del Ecuador, la comunidad exige justicia. El Estado no puede mirar hacia otro lado mientras una empresa extranjera despoja a sus trabajadores y se burla del país entero. “Lo que queremos no es venganza, es justicia. Que nos paguen. Que nos devuelvan la dignidad que nos arrebataron”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.