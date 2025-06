Gobierno no descarta reforma tributaria y prioriza "calidad del gasto" ante déficit

Este 3 de junio, la ministra de Economía, Sariha Moya, abordó en Teleamazonas el impacto fiscal de las cinco medidas anunciadas por el Gobierno de Daniel Noboa, entre las que destacan la eliminación del subsidio al diésel para atuneras industriales, la creación de una tasa de fiscalización minera, y el fin del subsidio eléctrico para grandes consumidores.

Según la ministra, estas decisiones representan más de 500 millones de dólares en ingresos adicionales para el Estado. Al ser consultada sobre si se contempla una nueva reforma tributaria para reducir el déficit, Moya fue directa: "Lo estamos analizando... Puede ser para este año o para el siguiente".

Te invitamos a leer | Noboa estrena vocería y giros en la comunicación: ¿Hacia dónde apunta el Gobierno?

“Tenemos que tomar acciones que hagan que nuestros ingresos sean sostenibles”



En respuesta a cómo estas medidas se integran al plan fiscal, Moya explicó: "Estamos anunciando una serie de acciones que son para poder tener finanzas públicas que sean sanas y que sean sostenibles. Nuestro principal objetivo es generar crecimiento, crecimiento para la producción, crecimiento para el comercio, para las exportaciones. Pero para eso también es necesario tomar acciones que nos permitan hacer que nuestros ingresos puedan costear nuestros servicios públicos, que finalmente es nuestra razón de ser".

También aclaró que los subsidios mal focalizados pueden derivar en distorsiones peligrosas para el país: “Un subsidio que no está bien focalizado es realmente una fuente para el contrabando, para la corrupción e incluso para la delincuencia, y tenemos que focalizarlo”.

#ENTREVISTAS | “Lo estamos analizando” Sariha Moya, ministra de Economía, habla de una posible reforma tributaria https://t.co/GNCajfs1Xy pic.twitter.com/VwJzNbUvAp — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 3, 2025

¿En qué se invertirá lo recaudado?

La ministra sostuvo que los recursos permitirán dar continuidad a programas sociales y productivos:

“Es importante que consideremos que somos un país que hereda un problema fiscal y estructural muy fuerte. El Estado no podía pagar sus servicios, no podía pagar a los proveedores a tiempo, no podía pagar a los gobiernos locales, y aún hay deudas que tenemos que seguir enfrentando de administraciones pasadas. Es decir, necesitamos generar ingresos que sean sostenibles en el tiempo para pagar lo que generamos en gasto, pero también las deudas históricas que tenemos".

El Gobierno espera recaudar $ 498 millones mediante las nuevas medidas económicas Leer más

Déficit fiscal y necesidad de optimizar el gasto



Al actualizar las cifras, Moya precisó: “En el primer trimestre de este año era 1.139 millones de dólares, más o menos. Hemos previsto que para finales de año podría haber un déficit de alrededor de 3.000 millones, y por eso hemos activado fuentes de financiamiento".

Además, recalcó la necesidad de revisar cómo se usan los recursos públicos: “Hay una palabra clave acá, calidad del gasto. No es solo gastar, sino revisar cómo estamos utilizando los recursos que vamos recaudando".

También destacó que, aunque Ecuador es un país petrolero, la caída del precio del crudo afecta el presupuesto estatal: “Esa baja del precio del petróleo ahora hace que sea más digerible el ir focalizando nuestro subsidio, pero hay que considerar que también significa una pérdida de ingresos para nuestro Presupuesto General del Estado que la tenemos que afrontar como país".

Respuestas a las críticas del sector atunero

Sobre las reacciones del sector atunero, que solicita una eliminación gradual del subsidio y medidas compensatorias, Moya respondió: “El gobierno siempre va a estar abierto al diálogo, pero es una acción que se ha venido discutiendo en los últimos cuatro años... Esta es una industria que ha exportado más de 1.600 millones de dólares. Y si bien es cierto, lo que se resta del subsidio es 42 millones, y por eso es importante dimensionar la medida en el sector. Lo más importante es el proceso para focalizar y para orientar los subsidios... Hay 42 millones que se están entregando a una industria que los puede afrontar, y eso nos puede servir para utilizarlo en programas sociales".

Apoyo de multilaterales y fondos en tránsito



Respecto al desembolso esperado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros multilaterales, Moya indicó: “Sí, nosotros hemos tenido un diálogo abierto con todos nuestros financieros, no solo con el FMI. Hemos tenido las visitas de nosotros en Washington y ellos también nos pudieron visitar la semana pasada: Banco Mundial, BID, CAF, que son financieros que apoyan nuestro programa económico y esos desembolsos ya están en tránsito. Obviamente tuvieron un retraso, se podría decir que es normal por un periodo electoral".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!