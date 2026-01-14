Gabriel Barona: “El tercer carril hacia Playas es viable, pero pende del Gobierno”

Es vocero de CVialco, la firma que desde el 2019 tiene la delegación para rehabilitar y mantener la vía Chongón-Santa Elena-Progreso-Playas.

El contrato de delegación para dar mantenimiento a la vía Chongón-Santa Elena-Progreso-Playas no tiene una ‘camisa de fuerza’. En un contexto de sobreflujo y caos vehicular, se abre la posibilidad de crear un tercer carril. Las cláusulas para crear obras complementarias existen, pero dependerá de la voluntad política.

- CVialco obtuvo la delegación de la vía en el 2019, pero de ese año para acá las condiciones han cambiado. Aunque es una vía en buenas condiciones, es una de las que más tráfico están soportando.

- El escenario desde ese año acá, ciertamente, cambió. El proceso precontractual inició en 2017 y eso decantó en un contrato que se firmó en 2019, pero en ese año no había pandemia y no existía el Puerto de Aguas Profundas actuando o prestando su servicio en Posorja, como sucede hoy. Eso ha conllevado a que el tránsito pesado y extrapesado sea superior al planificado y estudiado. ¿Qué significa eso? Significa mayor impacto en la vía de circulación y para nuestra empresa eso se traduce en tener que anticipar obras de mantenimiento, como la que empezó ahorita en diciembre de 2025, aun cuando la teníamos prevista para el 2029.

- Identificado esto, ¿desde lo técnico se está buscando resolver un problema que afecta a los usuarios? Basta cualquier accidente para que ciertos tramos de esta vía empiecen a colapsar.

- El Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) ha subido, pero no sustancialmente. Sí ha habido un aumento del tráfico pesado y por eso estamos también valorando la necesidad o no de que exista un nuevo carril. Pero le recuerdo algo: nosotros somos los delegatarios. Las iniciativas, las solicitudes, las recomendaciones y los estudios parten del Estado, y en este caso quien tiene esa competencia es el Ministerio de Obras Públicas... De nuestra parte es algo que sí quisiéramos promover, porque la parte medular de todo nuestro servicio es el usuario. Si hay una preocupación y hay una necesidad, debe ser satisfecha, pero como usted decía, desde lo técnico: haciendo los estudios técnicos, económicos, financieros y jurídicos.

- ¿Legalmente, cuál es la vía?

- El contrato que tenemos da herramientas, tiene las cláusulas suficientes para poder contratar obras adicionales y complementarias con base en lo técnico. Creo que el Ministerio debería también avanzar en esa línea y una vez que se tengan esas conclusiones, ponerse manos a la obra para dar al usuario el mejor servicio posible. No obstante, también considero que las soluciones deberían ser integrales. Hace falta educación vial. La congestión en esta vía también ocurre por no respetar los carriles. Lamentablemente, y esto a veces yo lo sufro en primera persona, hay mucha gente que no respeta, por ejemplo, ni un paso cebra.

- Con un Gobierno con problemas fiscales, con un Ministerio de Obras Públicas que tiene prácticamente paralizada su inversión en carreteras, ¿cómo se financiaría?

- Nosotros seguimos creyendo en las concesiones y delegaciones, que funcionan por algo muy sencillo: porque alguien tiene que hacerlas. Si el Estado, por cualquier causa, no lo puede hacer, tiene una herramienta como la concesión, para que el privado lo haga. Cuando se hace una concesión, una delegación con transparencia y con el control adecuado, la pregunta que debería hacerse el ciudadano es: ¿por qué no?

- Hay usuarios que se quejarían por los costos de peaje.

- Habría que ver qué es lo que se prefiere: pagar uno o dos dólares de un peaje para ir por una carretera perfecta, o discurrir en una carretera en mal estado. Tener vías perfectas es proteger la vida, proteger el vehículo, la industria, todo. ¿Cuánto cuesta vulcanizar una llanta? En el lugar más sencillo, $5. Y es un modelo que funciona en casi todo el mundo. Los ecuatorianos tenemos que aprender a ser más pragmáticos y quizás menos ideológicos.

- En un reportaje publicado en este Diario, veíamos cómo esta delegación también les ha permitido incrementar su recaudación. Pero en estos años de concesión, ¿qué nivel de inversión ha hecho CVialco?

- En estos años de delegación, no solo hemos podido hacer que el usuario viaje tranquilo, sino generar ahorros para el Estado. Los ingresos existen y no se pueden negar, pero los egresos también. Hasta el 2039, con esta delegación, el Estado invierte $ 0, pero CVialco invertirá más de $300 millones y el usuario tendrá una carretera de primer orden hasta el 2039. CVialco está cumpliendo.

En la nota que se publicó, salió una foto de un tramo de la vía que justamente no corresponde a una zona delegada, sino a un anillo, a un paso que lamentablemente no está en nuestra concesión. En nuestro caso, esta delegación se cumple a cabalidad.

Con todo esto, la pregunta debe ser: ¿qué nos impide replicar este modelo en el resto de lugares que necesitan de conectividad? Llevamos 50 años o más hablando de la autopista Guayaquil-Quito, pero no se concreta. Un Gobierno anterior (el de Rafael Correa) dijo haber invertido alrededor de 4.000 o 4.500 millones de dólares en carreteras. Y es verdad que se hicieron las carreteras. Pero el problema de eso es que no basta con hacerlas, hay que mantenerlas, y para eso están las concesiones.

