FMI eleva al 3,2 % la proyección de crecimiento de la economía de Ecuador

El organismo multilateral presentó este 14 de octubre de 2025 su informe Perspectivas Económicas Mundiales

Para 2026 este organismo multilateral estima que la economía ecuatoriana tendrá una expansión más moderada.

La previsión de crecimiento de la economía ecuatoriana mejoró. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe Perspectivas Económicas Mundiales presentado este 14 de octubre de 2025, estableció que el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador crecerá en un 3,2 % en este año.

Esta cifra es superior a la considerada en abril de 2025. Entonces el organismo multilateral previó que Ecuador crecería un 1,7 %, luego que en 2024 registrara una recesión del 2%, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Mientras tanto, para 2026 este organismo estima que la economía ecuatoriana tendrá una expansión más moderada. Crecerá apenas 2 %.

El panorama mejoró, según el FMI

En su informe, el FMI señala que la economía global se está ajustando a un entorno reconfigurado por nuevas políticas comerciales.

“Algunos extremos de aumentos arancelarios se atenuaron gracias a acuerdos y reajustes posteriores. Sin embargo, el entorno general sigue siendo volátil, y los factores temporales que impulsaron la actividad en el primer semestre de 2025, como la predistribución de aranceles, se están desvaneciendo”, señaló el organismo en su informe.

Con ello, el FMI elevó ligeramente sus previsiones frente a abril de 2025, pero aún por debajo de las que regían antes del giro de políticas. Así, el organismo proyectó que el crecimiento mundial se desacelere del 3,3 % en 2024 al 3,2 % en 2025 y 3,1% en 2026.

Más proyecciones de crecimiento de la economía de Ecuador

Pese a esta leve mejora, la proyección del FMI para Ecuador en este 2025 es menos optimista que la estimada por el BCE, que prevé cerrar este 2025 con un repunte del 3,8 %. Y ubicarse en 1,8 % en 2026.

Pero se ubica por encima de lo planteado por el Banco Mundial (BM). Este organismo, por su parte, prevé que el PIB de Ecuador crecerá 2,3 % en 2025.

