Fausto Ortiz: “Meter mano a las reservas tampoco debe ser un plan Z”

Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, el nuevo gobierno deberá “trabajar” y ser creativo para dar con la forma en cómo cubrir el abultado déficit fiscal para este año. Opciones, asegura, existen incluso para descartar, como un plan Z, la metida de mano a las reservas internacionales.

Tras las elecciones, las bases sobre las que se diseñará una ruta de desarrollo para el país, se aclaran. Pero aún existe la expectativa de quién comandará la política económica en un escenario complicado: un alto déficit que para este año podría llegar a los $ 5.000 millones y las ‘empedradas’ opciones para cubrirlo.

- Antes de las elecciones, ya se conocía la situación económica complicada que debía enfrentar el nuevo gobierno, independientemente de quién ganara, ahora que sabemos que Noboa ha llegado a la presidencia, ¿cambia en algo ese escenario?

- Sí hace diferencia quién va a manejar el país. Si hubiera llegado Luisa (González) le hubiera agregado problemas a la situación fiscal, por su anuncio de tomarse las reservas internacionales para suplir la necesidad de recursos. La llegada de Noboa da tranquilidad en ese sentido, pero tampoco ha pasado mayor cosa. Es importante que se diga quién será el nuevo ministro de Finanzas para poder tener la película clara, porque uno de los retos de este gobierno está en el escenario fiscal.

- Usted ha hablado de un déficit cercano a los $ 5.000 millones ante la falta de dinero, de ingresos para cubrir el presupuesto de este año. ¿Qué tan fácil será solucionar eso?

- Es un tema que hay que trabajarlo. Se tiene que encontrar la forma de buscar adecuado financiamiento, de donde sea. Nadie va a venir acá a golpear la puerta a decir: “Presidente nuevo, aquí tengo 5.000 millones de dólares, que les quiero prestar”, porque eso no existe. Hay que ir a tocar puertas. Todavía tiene espacio con las multilaterales, la seguridad social también puede ser una salida o ver la forma en si se hace un perfilamiento de deuda. Pero aquí la parte más difícil es conseguir plata nueva. Y cuando no hay, comúnmente, se suele caer en los atrasos (pagos que tiene que hacer Finanzas), pero eso complica después los pagos, porque hace que aumente la amortización de deudas.

- Y con un riesgo país que supera los 1.700 puntos, sigue siendo complicado ver afuera. ¿Con el FMI existe algún margen de posibilidad?

- En diciembre del año pasado, con 1.200 puntos ya estaba complicado. Eso significaba tener que pagar una tasa de interés arriba del 16 %; hoy, eso está en 25 %, es más que imposible. Se podría pedir prestado al FMI, pero aquí la pregunta es ¿qué le damos a cambio al fondo? En un inicio, se les dijo que haríamos una reforma tributaria (con cierto nivel de recaudación)... pero se terminó dando marcha atrás en eso. La economía hoy tampoco aguantaría un ofrecimiento de recorte de gastos muy importante porque estamos estancados. Desde el 2018 al 2023, no hemos crecido nada.

- Internamente, ¿qué opciones restan? ¿Usted por dónde arrancaría?

- No habría que tirar la toalla en el tema del gasto, seguramente, hay espacios que se puedan recortar, habría que estar adentro para analizar qué se podría hacer, si por el lado de personal, reduciendo contrataciones innecesarias, por el lado del ahorro con algún esquema de compras públicas o la disminución de ciertos gastos y bienes y servicios como viáticos, ciertas movilizaciones, ciertos vehículos, o sea, hay que buscar la forma... Así como fue urgente en el gobierno de Lasso el tema de las vacunas, hoy día necesitamos algo urgente en la parte de seguridad... Pero para eso se requiere generar ingresos, que también podrían venir por la parte tributaria.

- ¿Qué opción tenemos ahí?

- Yo creo que trataría de limpiar esa cartera mala del SRI para hacer algún esquema de remisión tributaria para poder generar recursos extraordinarios, aunque sea por una sola vez, dejando a un lado (condonando) multas e intereses, para recuperar capital. Recursos que incluso podrían servir para atender el tema de El Niño que también se viene. Otra vía para generar ingresos sigue siendo también la petrolera... En la medida en que yo implemente un plan creíble, ese es un futuro que lo puedo capitalizar hoy.

Para cuidar de la dolarización es necesario tener estabilidad monetaria y bancaria, buscar el equilibrio.

- Dicho esto, ¿la metida de mano a las reservas realmente puede quedar como un plan Z, tal como lo dijo Noboa en el último debate?

- Yo creo que es necesario empezar a escuchar las metas reales que tiene el presidente. Para tomar plata de las reservas se requeriría de una reforma legal, pero más allá de eso, no es lo oportuno. Meter mano a las reservas tampoco debe ser un plan Z para hallar financiamiento, porque es dar un mal mensaje hacia los dueños de la plata, porque un anuncio como este generaría un retiro masivo de dinero.

No solo hay que apuntar a un ajuste porque sino nos condenamos a que la economía se estanque como ha pasado.

- Se ha dicho que eso desestabilizaría el sistema de dolarización. ¿Sin descartarse ese plan, el fantasma de desdolarizar continúa?

- La falta de financiamiento tiene consigo el riesgo de que se generen atrasos, pero no por eso se pone en peligro a la dolarización... Meter la mano a la reserva sí, pero eso es complicado. Cuando Noboa habló del plan Z fue una forma de decir: “Yo ya me olvidé de eso. Esa posibilidad voy a dejarla bien al final del baúl, para no utilizar nunca”.

