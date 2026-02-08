Crisis petrolera: Cuba raciona el combustible, aplica teletrabajo y clases híbridas

Ante la escasez de combustibles, la isla aplica medidas para reducir su consumo ante el bloque de Estados Unidos

Cuba anunció que se prioriza el uso de combustibles en actividades estratégicas como el turismo.

Cuba racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en universidades como parte de su plan de emergencia por el desabastecimiento de combustible provocado por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Estas medidas fueron aprobadas el 5 de febrero pasado por un Consejo de Ministros extraordinario.

Oscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro, afirmó que el Ejecutivo priorizará el poco combustible disponible para garantizar la "vitalidad de los servicios fundamentales" y "las actividades económicas fundamentales", sobre todo aquellas que generan ingresos en divisas, como el turismo.

"No vamos a colapsar, porque el pueblo cubano no colapsa", aseguró el viceprimer ministro.

De igual forma, Pérez-Oliva añadió que el Gobierno cubano facilitará los trámites para que las empresas privadas "que tengan la posibilidad" importen su propio combustible. Y subrayó que el Estado distribuirá paneles solares a trabajadores esenciales, centros sociales y bancos.

Las medidas anunciadas este viernes retoman el anuncio que hizo la víspera el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una intervención televisada.

El plan de supervivencia

En ella, el mandatario aseguró que el paquete de emergencia tomará como referencia las "indicaciones" del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Díaz-Canel rescató el concepto de la "opción cero", el plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de "cero petróleo". Este implicaba un racionamiento extremo, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado y la autosuficiencia alimentaria.

De hecho, Pérez-Oliva afirmó que el Ejecutivo va a "potenciar" el "desarrollo de la agricultura" en ciudades y hogares para paliar la caída de la producción agrícola ante la falta de combustible.

El desabastecimiento de carburantes también afectará a los centros de trabajo, las universidades y el transporte de pasajeros.

Teletrabajo y clases híbridas

El ministro del Trabajo, Jesús Otamendiz, afirmó en la televisión estatal que el Gobierno promoverá el teletrabajo y la reubicación de trabajadores en las empresas estatales. Mientras que el titular de Educación Superior, Walter Baluja, sostuvo que los centros universitarios pasarán a un modelo híbrido (clases semipresenciales).

Los viajes por tren sufrirán por el momento los cambios más bruscos. Según adelantó el ministro del Transporte cubano, Eduardo Rodríguez, las rutas nacionales se realizarán cada ocho días por destino.

Crisis crónica

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar los combustibles necesarios para nutrir la generación distribuida.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.

Luego el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministraran petróleo a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una "grave crisis".

En lo que va de año Cuba apenas ha recibido un petrolero, procedente de México, con unos 86.000 barriles de crudo.

