El control del SRI a los arrendadores debe sortear vacíos formales

El ingreso que reciben personas naturales por el alquiler de casas, departamentos, oficinas, locales, edificios y otros bienes inmuebles está en la mira del Servicio de Rentas Internas (SRI), tras identificar que ciertas deducciones reportadas superaron hasta en un 150 % el monto percibido por arriendo.

La entidad anunció que está llevando a cabo un proceso de control y verificación enfocado a 1.500 contribuyentes, a escala nacional, que perciben ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles y que utilizan supuestas deducciones para reducir el pago de sus impuestos, o en ciertos casos incluso para no generar impuestos.

Damián Larco, director general del SRI, mencionó que la Administración Tributaria detectó un patrón de “sobrevaloración” de las deducciones asociadas a este tipo de ingresos, concretamente en las declaraciones del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2024.

Según Larco, en los casos revisados se identificó que existen deducciones que superan hasta en un 150 % los valores percibidos por arriendos. Así, se detectaron contribuyentes con ingresos por $100.000 y deducciones por $150.000, lo que genera una supuesta pérdida declarada de $50.000.

Este tipo de inconsistencias representan una diferencia en la recaudación de aproximadamente $5 millones. En 2024, el SRI recaudó un total de $20,131 millones, lo que representó un récord histórico y un aumento del 15.6% en comparación con 2023.

Además, la entidad señaló que para identificar posibles pérdidas, el SRI desarrolla un programa de control y verificación “exhaustivo”, para garantizar que los contribuyentes que arriendan bienes inmuebles cumplan la norma vigente.

El artículo 32 del Reglamento del Régimen Tributario Interno establece que los gastos deducibles en el caso de ingresos por arrendamiento son los intereses por financiamiento para compra, construcción, conservación, mejoras o ampliaciones del bien, y primas de seguros y otros (ver gráfico).

Cualquier deducción que se encuentre fuera de estos rubros, o que no esté respaldada con facturas, no se puede aplicar para reducir el pago de los impuestos, aclaró el SRI.

¿Qué desafíos tiene el control de los ingresos por arriendo?

En Ecuador, de cada 100 hogares, 36 se encuentran en régimen de alquiler, préstamo o servicios, mientras que 64 son viviendas propias, de acuerdo con cifras del último Censo de Población y Vivienda.

En el caso de las personas que arriendan un departamento o casa, no todas reciben una factura por la prestación del bien. Diario EXPRESO realizó este 24 de junio de 2025 una consulta entre cinco ciudadanos que viven en un espacio alquilado. De ellos, solo uno recibe una factura tras el pago del alquiler.

En ciertos casos, las personas tampoco registran el contrato de arrendamiento. El pago a veces se realiza vía transferencia bancaria o en efectivo.

Para Patricia González, consultora tributaria, estas prácticas pueden limitar, en parte, el control del SRI. Más aún si los pagos se hacen en efectivo, porque no existe evidencia.

Sin embargo, precisó que la entidad tiene la potestad para efectuar controles. Y los contribuyentes requieren de la factura para realizar sus declaraciones.

Los contribuyentes que tienen ingresos por arriendos y fueron notificados deben recalcular sus impuestos. René Fraga / EXPRESO

El especialista tributario José Enrique Sánchez comentó que como se trata de un control “complicado”, se debería desarrollar un sistema que relacione los ingresos con el catastro de bienes inmuebles.

Así se podría determinar que los ingresos que recibe una persona provienen del alquiler de un bien que está utilizando un tercero. “Si el arrendador no emite una factura y al inquilino no le interesa ese comprobante, por allí no puede haber mayor control”.

Diario EXPRESO consultó al SRI qué mecanismos se implementarán para efectuar este tipo de controles, considerando las limitaciones que existen y está a la espera de la respuesta.

Si el arrendador no emite una factura y al inquilino no le interesa ese comprobante, por allí no puede haber mayor control". José Enrique Sánchez Especialista tributario

Por esta razón, a criterio de Sánchez, con esta acción el SRI busca posicionarse más como una entidad de control, para que la cultura tributaria mejore en el país y así la gente se evite posibles sanciones como procesos de coactiva hasta casos de responsabilidad penal.

El SRI precisó que con esta acción se busca no solo detectar y corregir errores en las declaraciones, sino también asegurar la equidad en el cumplimiento tributario y evitar prácticas que se puedan constituir en una posible evasión fiscal.

“Aquellos contribuyentes que han sido notificados por el SRI por estas inconsistencias deben corregir sus declaraciones ya presentadas, calcular el impuesto correctamente e incluir los respectivos intereses o multas, caso contrario, se iniciarán de inmediato los procesos de control correspondientes”, advirtió la institución del Estado.

También se indicó que la Administración Tributaria continuará realizando verificaciones focalizadas para detectar y frenar la evasión tributaria.

