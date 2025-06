El SRI coloca ‘bajo la lupa’ a las personas que reciben ingresos por arriendos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 23 de junio de 2025 que está ejecutando un proceso de control y verificación enfocado a 1.500 contribuyentes, a escala nacional, que perciben ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles y que utilizan supuestas deducciones para reducir el pago de sus impuestos, o en ciertos casos, inclusive no generar impuesto a pagar.

Damián Larco, director general del SRI, mencionó que la Administración Tributaria detectó un patrón de sobrevaloración de las deducciones asociadas a ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles (casas, oficinas, departamentos, locales comerciales y otros), concretamente en las declaraciones del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2024.

Según el director del SRI, en los procesos de revisión realizados, se identificaron casos en los que las deducciones reportadas superan hasta en un 150 % los ingresos percibidos por arriendos. Por ejemplo, se detectaron contribuyentes con ingresos por $ 100.000 y deducciones por $ 150.000, lo que genera una supuesta pérdida declarada de $ 50.000.

Este tipo de inconsistencias representan una diferencia en la recaudación de aproximadamente $ 5 millones, detalló la entidad. Además, señaló que para identificar posibles pérdidas, el SRI ha puesto en marcha un programa de control y verificación “exhaustivo”, con el objetivo de garantizar que aquellos contribuyentes que arriendan bienes inmuebles cumplan con las disposiciones tributarias vigentes.

¿Qué gastos pueden deducir las personas que tienen ingresos por arrendamiento?

La normativa establece claramente cuáles son los gastos deducibles en el caso de ingresos por arrendamiento. Estos son:

Intereses por financiamiento para compra, construcción, conservación, mejoras o ampliaciones del bien. Primas de seguros sobre la propiedad arrendada. Depreciación del bien conforme a lo establecido en la Ley. Gastos de mantenimiento calculados como el 1 % del avalúo del inmueble. Impuestos y tasas por servicios públicos como agua, electricidad, alcantarillado y aseo, siempre que sean asumidos por el arrendador.

Cualquier deducción fuera de estos rubros, o que no esté debidamente respaldada con facturas, es considerada no deducible y no puede aplicarse para reducir el pago de sus impuestos, enfatizó la institución.

Además, recalcó que con esta iniciativa, el SRI busca no solo detectar y corregir errores en las declaraciones, sino también asegurar la equidad en el cumplimiento tributario y evitar prácticas que puedan constituir evasión fiscal.

“Aquellos contribuyentes que han sido notificados por el SRI por estas inconsistencias deben corregir sus declaraciones ya presentadas, calcular el impuesto correctamente e incluir los respectivos intereses o multas, caso contrario, se iniciarán de inmediato los procesos de control correspondientes”, advirtió la institución del Estado.

También se indicó que la Administración Tributaria continuará realizando verificaciones focalizadas para detectar y frenar la evasión tributaria.

