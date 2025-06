Así se aplicará el impuesto a la utilidad que se genere por la venta de acciones

El impuesto del 10 % a la utilidad que se obtiene por la venta de acciones está vigente desde el año 2015, pero en 10 años, no ha sido objeto de fiscalización masiva. Por ello, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha comunicado un plan que busca hacer cumplir el pago de esta obligación tributaria que garantizará, además, mayores recursos al fisco.

La entidad tributaria informó que 300 contribuyentes ya han cumplido con esta obligación de forma voluntaria, lo que ha representado una recaudación promedio de 30 millones de dólares anuales. No obstante, el SRI dijo haber identificado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que aún no han declarado este impuesto, que podrían generar una recaudación de 50 millones de dólares este año.

Este 17 de junio, Damián Larco, director del SRI, en un entrevista radial, dio a conocer la forma en cómo se aplicará este cobro y los alcances que tendrá. Aquí una guía.

RELACIONADAS El control tributario de Ecuador le ajusta las tuercas al mercado de acciones

¿Cómo se aplicará el cobro de este impuesto sobre la utilidad?

El precio del cacao en Ecuador hoy: esto es lo que debes saber Leer más

Si usted compra acciones de una compañía por $ 3.000 y un año después esos títulos se revalorizan y los vende en $ 5.000, se debe pagar impuestos sobre esa ganancia de $ .2000. Se trata de un Impuesto a la Renta Único del 10 %.

¿Existen montos exentos en el pago de este tributo?

Si se venden acciones fuera del mercado de valores, se debe pagar 10% de la utilidad, sin importar el monto de transferencia. Pero si esa transacción se hace a través de bolsas, debe saber que ahí sí se aplican exenciones. Ricardo Flores, exsubdirector del SRI, recuerda que, de acuerdo con el Régimen Tributario Interno, son 50 fracciones básicas exentas de impuesto a la renta que viene a ser aproximadamente 600.000 dólares y siempre que no se venda más del 25% de las acciones de la compañía.

¿Cómo hacer el pago?

El contribuyente debe bajarse de la página web del SRI el formulario 119, que es para declarar y pagar el impuesto por la venta de acciones. Ese pago se lo debe realizar al mes siguiente.

Quien no lo hizo a tiempo, el cobro será retroactivo, lo que quiere decir que deberá pagar multas y recargos correspondientes.

¿Pagado ese impuesto del 10 %, aún se debe pagar impuesto a la renta por esos ingresos?

¿Cuáles son las alternativas al régimen 4x4 que pueden considerar los couriers? Leer más

No, con ese pago es suficiente. El ingreso por esa venta ya no contaría para su declaración en rentas, porque ya ha pagado el Impuesto a la Renta Único.

Si no se reporta utilidad, no habrá pago de impuesto. No obstante, el SRI, iniciará una fiscalización de cada trámite en específico.

¿Qué pasa si la transferencia de acciones es una donación?

También se paga un impuesto por esa donación. Si hay una transferencia de acciones entre padre e hijo, puede darse vía donación o venta de títulos societarios. Si es una venta de acciones entre personas que pertenecen al mismo grupo familiar o un mismo grupo empresarial, el valor de venta de esas acciones debe ser a valor de mercado, muchas veces lo que se hace es subvalorar el precio de estas acciones.

un padre que tiene el 80 % de acciones de una empresa, pero de eso cede 60 % a sus hijos. si es venta se paga el 10 %, si es donación es otro impuesto que llega hasta el 35 % pero es deducible. Tiene una base de 70.000 dólares, es la base exenta del impuesto a la donación, herencia y legados.

¿Existe multas en caso de engaños para evitar el pago?

El SRI recordó que el Código Integral Penal establece que cualquier acto de simulación, ocultamiento, falsedad o engaño que lleve a error a la Administración Tributaria, constituye un delito, el cual puede ser sancionado con penas de hasta diez años de prisión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!