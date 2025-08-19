Pedro Sánchez avisa de horas difíciles en lucha contra incendios en España

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencis (UME) en las labores de extinción del fuego en la parroquia de Bendollo (Quiroga) que ha quemado más de 20.000 hectáreas en provincias de Ourense y Lugo.

Pese a haber acabado la ola de calor que espoleó los grandes incendios forestales en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este martes 19 de agosto de 2025 de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas.

RELACIONADAS Detienen a sospechosos de iniciar incendios forestales en Portugal

"A los medios de comunicación les pido, y también a los ciudadanos y ciudadanas (...) que extremen las precauciones, que no nos confiemos, que quedan momentos críticos, que quedan horas difíciles", dijo Sánchez.

El dirigente socialista se dirigió a la prensa tras visitar el centro de mando de un operativo contra un incendio en Extremadura, una región del oeste del país que es una de las más afectadas.

Se trata de la segunda visita de Sánchez a la zona de incendios, y, como en la primera, el domingo en Galicia, planteó de nueva la necesidad de alcanzar "un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática", en particular "en la península ibérica", argumentó el mandatario.

Tras dieciséis días en que los 40 ºC fueron la norma en muchos lugares del país, este martes las temperaturas bajaron en toda España y la humedad aumentó en muchos lugares, lo que debería facilitar el trabajo de los bomberos, apoyados por soldados y bomberos procedentes de muchos otros países.

VIDEO: 🇪🇸 Spain battles wildfires as death toll mounts



Thousands of firefighters backed by the military and water-bombing aircraft have been battling dozens of wildfires across Spain, as the death toll reached four since the blazes began#AFPVertical pic.twitter.com/sjiAgMSSnH — AFP News Agency (@AFP) August 18, 2025

Una evolución favorable

Al reducir la humedad del aire, de la vegetación y del suelo, y al bajar el umbral para que un material se inflame, las olas de calor convierten la vegetación en un combustible extremadamente inflamable, lo que complica aún más el control y la extinción de los incendios.

España combate sin tregua 23 incendios, en el año de mayor devastación por fuego Leer más

Por ello, el fin el lunes de la ola de calor mejora las posibilidades de estabilizar los incendios y detener su propagación.

RELACIONADAS El sur de Europa se consume entre incendios y calor

Para la extinción total quedan semanas, estiman las autoridades, y tres regiones de la mitad occidental del país, Galicia, Castilla y León y Extremadura, siguen luchando contra enormes incendios que han quemado decenas de millas de hectáreas en menos de dos semanas.

"La evolución es favorable en todos los incendios" desde este martes, dijo a la prensa el presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, resaltando que hasta ahora se han vivido "unas circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales".

Lealtad institucional, corresponsabilidad y solidaridad entre territorios frente a los incendios.



El Gobierno de España ha estado desde el primer momento y seguiremos estando para reconstruir los territorios afectados.



A la ciudadanía: no bajemos la guardia. pic.twitter.com/NBRdPEnJaZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 19, 2025

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencis (UME) trabajan en las labores de extinción del fuego en la parroquia de Bendollo (Quiroga). EFE

"Ahora mismo estamos yendo a intentar la estabilización, [pero] estamos muy lejos de la misma", faltan "muchos días", afirmó el consejero regional de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, a la televisión pública TVE.

Toda España en alerta por ola de calor y riesgo de incendio "muy alto a extremo" Leer más

Según los datos del satélite europeo Copernicus, desde principios de año se han calcinado en España unas 373.000 hectáreas, una cifra en aumento constante que ya supone un récord anual para el país desde que el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) comenzó a recopilar estos datos en 2006.

Decenas de pueblos y sus millas de vecinos han tenido que ser evacuados, hay decenas de carreteras cortadas y el tráfico en tren de Madrid a Galicia está interrumpido.

Muchos de los incendios son el resultado de rayos durante tormentas secas, sin agua, pero también se sospecha que algunos fueron provocados.

Así, 32 personas fueron detenidas en relación con los incendios y hay 188 investigaciones abiertas, informó este martes el ministerio del Interior en la red social X.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!