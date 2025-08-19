Expreso
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 19 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 19 de agosto

Para este martes 19 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 19 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 1 Real Madrid vs. Osasuna DSPORTS 610 1610
martes 19 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Vélez Sarsfield vs. Fortaleza ESPN 2 622 1622
martes 19 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Racing vs. Peñarol ESPN 5 625 1625
martes 19 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Sao Paulo vs. Atlético Nacional ESPN 621 1621
martes 19 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Huracán vs. Once Caldas DSPORTS 610 1610
martes 19 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Fluminense vs. América de Cali ESPN 2 622 1622
martes 19 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Mushuc Runa vs. Independiente del Valle DSPORTS 610 1610
martes 19 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff Ferencvaros vs. Qarabag ESPN 5 625 1625
martes 19 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Ida Rangers vs. Brujas ESPN 621 1621
martes 19 11:00 hs. NATACIÓN World Aquatics Junior   Swimming Championships Día 1 DSPORTS + 613 1613
martes 19 18:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular New York Yankees vs. Tampa Bay Rays ESPN 3 623 1623
martes 19 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs ESPN 7 627 1627
martes 19 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 19 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 19 16:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
martes 19 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
martes 19 18:30 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
martes 19 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 19 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 19 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610

