Directv: Agenda deportiva para el martes 19 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 19 de agosto
Para este martes 19 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 1
|Real Madrid
|vs.
|Osasuna
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 19
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Vélez Sarsfield
|vs.
|Fortaleza
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 19
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Racing
|vs.
|Peñarol
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 19
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Sao Paulo
|vs.
|Atlético Nacional
|ESPN
|621
|1621
|martes 19
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Huracán
|vs.
|Once Caldas
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 19
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Fluminense
|vs.
|América de Cali
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 19
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Mushuc Runa
|vs.
|Independiente del Valle
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff
|Ferencvaros
|vs.
|Qarabag
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Ida
|Rangers
|vs.
|Brujas
|ESPN
|621
|1621
|martes 19
|✓
|11:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Junior Swimming Championships
|Día 1
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 19
|✓
|18:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|New York Yankees
|vs.
|Tampa Bay Rays
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 19
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Milwaukee Brewers
|vs.
|Chicago Cubs
|ESPN 7
|627
|1627
|martes 19
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 19
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 19
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 19
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 19
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 19
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 19
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 19
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610