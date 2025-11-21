Expreso
Enner Valencia pachuca
El ecuatoriano anotó el primer gol del partido al minuto 33, pero tuvo que salir por lesión a los 57'.Cortesía

Cara y cruz para Enner Valencia: el ecuatoriano marcó un gol y salió lesionado

Superman Valencia no pudo terminar el partido, pero cumplió anotando un gol en la victoria de Pachuca ante Pumas

Pachuca venció a Pumas UNAM por un marcador de 3-1 y avanzó a la siguiente fase del play-in, donde tendrán el desafío de eliminar al FC Juárez, que cayó por el mismo marcador ante el Club Tijuana. Lamentablemente, Enner Valencia no pudo terminar el partido con Pachuca por una aparente lesión que preocupa al equipo mexicano y a la selección de Ecuador.

Todo arrancaba bien para Enner, que saltó como titular para su escuadra y abrió el marcador del partido con un disparo fortísimo desde fuera del área para vencer a Keylor Navas, actual portero de Pumas.

Con el pasar de los minutos, Enner seguía apareciendo en la mayoría de jugadas ofensivas de Pachuca, devolviéndole un pase al brasileño Kenedy para que este ponga el cotejo 2-0 a favor de los dirigidos por Esteban Solari.

La lesión de Enner Valencia que encendió las alarmas en México y Ecuador

Enner Valencia lesión
Así salió Enner Valencia de la cancha luego de sentir molestias en su muslo derecho.Cortesía
En una jugada previa al doblete de Kenedy que puso el 3-0 a favor de los 'Tuzos', Enner Valencia sintió una molestia en a parte posterior del muslo derecho, lo cual hizo que la banca del equipo 'Minero' rápidamente actúe y realice un cambio para sacar a Valencia del terreno de juego.

Por el momento, la presencia de Valencia en el próximo compromiso del Pachuca está en duda, ya que el club no ha hablado oficialmente sobre la dolencia que sufrió el ecuatoriano en aquel partido contra Pumas.

Recordar que Pachuca tendrá que jugar contra FC Juárez en Ciudad Juárez, el domingo 23 de noviembre. Los dos equipos querrán llevarse el ultimo cupo a los cuartos de final de la Liga MX y poder pelear el título del torneo mexicano a final de temporada.

