La COP30 de la Amazonía, paralizada por la salida de los combustibles fósiles

Un hombre lleva hoy una mascarilla en Nueva Delhi (India) para protegerse de la contaminación.

La eventual salida de los combustibles fósiles bloquea este viernes, 21 de noviembre de 2025, el final de la COP30 en Belém, con una treintena de países críticos con el borrador de la presidencia brasileña, a la vez que salieron a la luz fallas de seguridad al día siguiente de un incendio en el recinto de la conferencia.

La COP de la Amazonía vivió horas dramáticas el jueves, con un incendio en la zona de los pabellones nacionales que obligó a evacuar la sede en plenas negociaciones. Hubo una veintena de personas intoxicadas por el humo.

La presidencia brasileña del evento presentó un proyecto de acuerdo en el que ni siquiera aparece la palabra "fósiles".

La conferencia no puede terminar "sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles en el mundo", declaró en rueda de prensa la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, en representación de una treintena de países.

"Lo que está sobre la mesa ahora es inaceptable. Esto puede acabar sin acuerdo, siento decirlo", dijo el comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra.

Ausencia clave en Belém

Los casi 200 países presentes en esta conferencia del cambio climático aprobaron hace dos años, en la COP28 de Dubái, un llamado histórico a efectuar una "transición" de las energías fósiles, las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque no estaba previsto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso en Belém dar un paso más para iniciar ese delicado proceso, pese a la oposición de poderosos productores, como Arabia Saudita, y de numerosos países emergentes que son consumidores.

Estados Unidos, el principal productor de petróleo del mundo actualmente, ni siquiera está presente en Belém.

"No pedimos un documento vacío", declaró Vélez, rodeada de otros ministros de países como España, Eslovenia y las Islas Marshall.

La colombiana anunció que su país organizará una conferencia internacional para impulsar el abandono de los combustibles fósiles el 28 y 29 de abril del año próximo en Santa Marta.

"¿Quiénes son los que más bloquean? Todos los conocemos. Son los países productores de petróleo, por supuesto. Rusia, India, Arabia Saudita. Pero también se les unen muchos países emergentes", declaró a la AFP la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.

El proceso negociador dirigido por Brasil ha sido "un tanto frustrante", declaró a la AFP la ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Las conferencias de partes (COP) sobre el cambio climático acostumbran a exceder sus fechas límite.

Guardias "clandestinos"

La policía brasileña reveló este viernes irregularidades en la seguridad.

Durante las "últimas semanas" controles de la Policía Federal llevaron a "la identificación de empresas clandestinas que realizaban vigilancia patrimonial y seguridad de evento sin autorización", según una nota oficial.

La investigación condujo a la clausura de "dos empresas clandestinas que actuaban de forma irregular en polos de la COP30" y que utilizaban "indebidamente" detectores de metales y radios de comunicación.

Esta es la primera COP que se celebra en Amazonía. El recinto, en el llamado Parque da Cidade, construido especialmente para la ocasión, sufrió el jueves un incendio que dañó parte de la zona de los pabellones nacionales, cerca de la entrada.

Esa zona aparecía vallada e inaccesible a los visitantes, constató la AFP este viernes.

Numerosos bomberos inspeccionaban los pasillos y los rincones de la vasta sede de la conferencia, que está cubierta con una gigantesca lona, apuntalada con pilones.

Las autoridades brasileñas no anunciaron hasta ahora la causa de las llamas, que agujerearon el techo de lona.

La COP30 que arrancó el 10 de noviembre ha sufrido varios incidentes.

La presidencia brasileña de la COP recibió la semana pasada una queja de la ONU luego de que una protesta indígena forzara el dispositivo de seguridad dentro del recinto.

En la misiva, el jefe de la ONU para el Clima, Simon Stiell, se quejó de la seguridad, pero también de las infiltraciones de agua, que según el gobierno brasileño fueron corregidas.

