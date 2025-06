¿Cuáles son las alternativas al régimen 4x4 que pueden considerar los couriers?

Tras la reciente implementación del arancel fijo del $20 por paquete al régimen 4x4 en Ecuador, que entró en vigencia el pasado lunes 16 de junio de este 2025, las personas que compren para importar a Ecuador paquetes de hasta 4 kilos y con un valor máximo de $400, deben pagar dicha tarifa.

Ante ello y para quienes quieren saltarse ese arancel, ¿qué otras opciones le ofrecen las empresas de mensajerías, couriers? Puesta estas compañías ofrecen el resto de categorías de envió de paquetes.

Por ejemplo, el régimen courier categoría C, en el que los compradores podrán importar más mercancías ya que el paquete a traer puede ser de hasta 100 kilos y $5.000 de valor. No obstante, en esta categoría, no se permiten textiles (ropa) ni calzado. Aplica para productos más variados y puede requerir documentación adicional. También por estos paquetes el usuario sí paga IVA, FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) y aranceles según el producto) Sin embargo, en esta categoría el usuario podría agrupar varios pedidos en un solo paquete para reducir los costos por unidad.

Importar ropa y calzado

Pero si lo que desea el usuario es específicamente importar ropa y calzado, desde plataformas como Shein y Temu, deberá asumir la categoría D, que sí incluye textiles y calzados hasta por 20 kilos y con un máximo de $2.000. Esta categoría tiene impuestos específicos: por ejemplo, $5.50 por el kilo de ropa y $6 por el par de zapatos, además del IVA y FODINFA, según lo que indica la Cámara de Comercio de Ecuador en Shangai (China).

Los couriers también tienen a disposición la categoría G que está diseñada especialmente para los ecuatorianos residentes en el exterior registrados en el Consulado Virtual del Ecuador y que debe presentar documentación que respalde su condición y el contenido del paquete. Esta es una alternativa pensada para facilitar el envío de paquetes a sus familiares en Ecuador sin que estos estén sujetos a los tributos habituales.

Los envíos bajo esta última categoría están libres de aranceles, IVA y FODINFA, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Se permite un número determinado de envíos por año fiscal, con un valor total máximo, por ejemplo, hasta $2.400 anuales en algunos casos.

¿Por qué se creó la tarifa de $20?

La tasa de $20 a los paquetes 4X4 la creó el Gobierno con el objetivo de evitar el uso comercial informal de este mecanismo, creado exclusivamente para facilitar compras personales desde el exterior.

En los últimos 4 años, según datos del Ministerio de Producción, el valor de las importaciones por courier (4×4) creció un 392%, pasando de $102,7 millones en el 2020 a $502 millones en el 2024. Mientras que, el crecimiento en número de paquetes es del 637%, pasando de 879.000 a 6.5 millones paquetes.

Un crecimiento que ha generado graves consecuencias para sectores productivos nacionales como el textil con pérdidas por más de $69 millones y el calzado una caída del 8% en ventas, según el Gobierno. #

