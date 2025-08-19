¿El Municipio de Guayaquil contrata 'trolls'? Esto denuncia Marcela Aguiñaga

La prefecta del Guayas volvió a criticar el "trolerío" y apuntó al círculo cercano del alcalde Aquiles Álvarez

La prefecta se refirió a la existencia de trols en la coyuntura política.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, ha vuelto a denunciar la existencia de ataques digitales en su contra y esta vez apuntó al círculo cercano del alcalde Aquiles Álvarez. En una entrevista concedida a Diario EXPRESO, la funcionaria se refirió a la "contratación de troles" como una práctica que algunos utilizan en el debate público.

"Ataques orquestados", señala Aguiñaga

Consultada sobre si podía aspirar a una reelección con capital político propio, Aguiñaga defendió que la prefectura "se gana trabajando en los 25 cantones, más que con contratación de troles, como últimamente hacen algunos".

Ante la repregunta directa de este Diario sobre si se refería al Municipio o al alcalde, la prefecta aclaró su señalamiento.

La prefecta conversó sobre coyuntura y futuro político con EXPRESO. JOFFRE FLORES

"Bueno, no sé si el alcalde, alcalde, pero de que algunos amigos de él pueden ser, estoy casi que segura", sentenció Aguiñaga.

Esta no es la primera vez que la Prefecta se refiere a una ofensiva digital en el marco del conflicto por el paso a desnivel en Los Ceibos. El pasado 31 de julio, en una rueda de prensa, Aguiñaga ya había denunciado la existencia de una "red de ataques orquestada" en su contra.

En esa ocasión, al ser consultada por EXPRESO, afirmó: "Bien sabemos de dónde viene, porque como usted sabe, hoy hay herramientas digitales donde usted puede dar el seguimiento de dónde vienen los ataques". Sin embargo, en ese momento evitó vincularlos tan directamente con el entorno del alcalde.

Las nuevas declaraciones de la Prefecta a este Diario elevan la tensión en la ya rota relación con la Alcaldía de Guayaquil, llevando la disputa del plano legal al campo de las campañas digitales y la desinformación.

