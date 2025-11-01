Expreso
cajero
Los cajeros automáticos permitirán realizar transacciones como retiros y depósitos (foto referencial).Freepik

Así será el servicio de los bancos privados durante el feriado de noviembre de 2025

Los usuarios podrán utilizar los corresponsales no bancarios, cajeros automáticos y la banca digital durante el asueto

Durante el feriado nacional de noviembre de 2025 por el Día de los Difuntos y los 205 años de la Independencia de Cuenca, los bancos privados garantizarán la continuidad del servicio a escala nacional. Así lo informó la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca).

Ecuador tendrá un feriado desde este 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre, en total con el será cuatro días.

La Asobanca informó que los bancos privados mantendrán a disposición de los usuarios varios canales para que puedan realizar depósitos, retiros, transferencias, pagos en línea y otros.

La entidad indicó que la atención estará disponible a través de los canales establecidos: cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y banca digital.

Además, recomendó a los clientes consultar en los canales oficiales de cada entidad financiera la disponibilidad específica de servicios y puntos de atención durante el feriado, por ejemplo, en sitios como centros comerciales, que manejan horarios diferentes.

Los canales de atención disponibles durante el feriado

Mientras tanto en los otros canales la atención estará disponible durante todos los días de asueto. Las personas pueden acudir a estos sitios en función del trámite que requieran realizar.

  • Así, los cajeros automáticos permitirán realizar transacciones como retiros y depósitos.

  • Los corresponsales no bancarios, presentes en todos los cantones y ubicados en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros comercios, ofrecerán operaciones como transferencias, retiros y pagos.

  • Y la banca digital estará habilitada para efectuar transacciones desde celulares, tablets y computadoras.

La Asobanca sugirió a los usuarios priorizar los canales digitales por ser más cómodos, seguros y rápidos para realizar transacciones durante el feriado. Estos procedimientos se pueden hacer mediante las paginas oficiales de las entidades bancarios o apps instaladas en celulares o tablets.

