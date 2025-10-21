Aquaexpo 2025: Innovación y sostenibilidad, el nuevo ADN del camarón ecuatoriano
Aquaexpo 2025 marca un salto tecnológico para la acuicultura ecuatoriana con inteligencia artificial y biotecnología
Aquaexpo 2025 no solo exhibe cifras de exportación, sino también el salto tecnológico que experimenta la industria camaronera ecuatoriana. Las empresas participantes presentaron innovaciones que combinan inteligencia artificial, biotecnología y nutrición inteligente, con el objetivo de optimizar la producción y garantizar la sostenibilidad ambiental.
Inteligencia artificial y eficiencia digital
Entre las novedades más destacadas se encuentra Kampi, una empresa canadiense que ha desarrollado la primera solución de inteligencia artificial productiva para camarón, capaz de analizar biomasa, peso y crecimiento en tiempo real. Su representante, Eduardo Arosemena, explicó que “el 90% del país aún produce con WhatsApp y Excel, pero eso no es inteligencia artificial. Kampi permite visualizar datos en segundos, corregir errores y elevar la eficiencia sin depender de estimaciones manuales”.
Gracias a su sistema de aprendizaje automatizado, las camaroneras que les han implementado logran aumentar su rendimiento de 1,5 a 5 toneladas por hectárea en menos de dos meses, reduciendo costos y desperdicio. “La IA permite ver lo que antes era invisible bajo el agua. Hoy producimos con datos, no con suposiciones”, sostuvo Arosemena.
Nutrición de precisión y biotecnología vegetal
En el ámbito de la nutrición, Nicovita presentó su sistema “Impulso N”, que integra nutrición funcional, salud animal, tecnología de datos y asesoría técnica especializada. Según su gerente de marketing, Kristel Méndez, la propuesta busca “aumentar la productividad al menor costo posible, con soluciones diseñadas para zonas de baja salinidad y retos sanitarios crecientes”. La firma opera cinco centros experimentales en América Latina, donde evalúa dietas y aditivos en condiciones reales.
Por su parte, Skretting lanzó CitroComplex, una generación de aditivos naturales diseñados con inteligencia artificial, que mejoran la inmunidad y salud intestinal del camarón. Su gerente general, Jorge González, indicó que “estos extractos de plantas fortalecen la defensa biológica y ayudan a combatir enfermedades como los vibrios, especialmente en temporadas de aguas frías, aumentando el valor económico del producto final”.
Otro de los participantes de la feria es Cargill, que a través de su marca Aquaxcel reafirmó su papel como socio estratégico del sector. La empresa presentó innovaciones científicas y tecnológicas que impulsan un modelo de producción moderna y sostenible, combinando formulación de precisión, acompañamiento técnico y herramientas digitales.
Entre sus avances destaca la línea ADAPT, con soluciones como Smartshield, Shock, Osmo y LI, enfocadas en fortalecer la salud inmunológica del camarón y reducir la mortalidad por infecciones bacterianas. Además, Cargill presentó su plataforma digital Bluviu, que permite monitorear datos en tiempo real y generar modelos predictivos para optimizar decisiones productivas.
Una feria que mira al futuro
Con más de 200 empresas, 60 conferencistas y 40.000 visitantes, Aquaexpo 2025 ofrece un espacio de diálogo técnico y comercial. La feria incorpora experiencias interactivas como Aquanews, un circuito informativo con más de 40.000 impactos por publicación, y Aquaexperience, un espacio sensorial que conecta innovación y recreación.
Además, se desarrolla la segunda edición del foro Race to the Top, liderado por Sustainable Shrimp Partnership (SSP), que reúne a expertos internacionales para debatir sobre trazabilidad, energía limpia y responsabilidad ambiental. “La sostenibilidad es la nueva ventaja competitiva del Ecuador camaronero”, aseguró Pamela Nath, directora de la organización.