Director de la ANT y el ministro del Interior dialogan con transportistas

Los transportistas exigen seguridad en las vías. La Panamericana Sur está cerrada desde la mañana de este 15 de septiembre

Primer acercamiento al diálogo entre el Director Pedro Abril de la ANT y transportistas.

Al sector de El Corcel, en la vía E35, llegó el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pedro Abril, de Transporte cerca al mediodía, a dialogar con un grupo de transportistas del sector pesado que cerró el paso desde las 08:00 de este 15 de septiembre de 2015.

José Julio Caiza, transportista, señala que la medida se tomó porque la inseguridad en las vías los ha desbordado. "Hay robos a diario, se llevan los cabezales, la carga, hasta han matado a varios compañeros", asegura.

Agrega que la vía Quevedo es un punto crítico y la Policía lo sabe, pero las medidas que se han tomado no han tenido efecto.

El costo del diésel y las compensaciones generan más malestar

Si bien la medida de inhabilitar un tramo de la vía se da para exigir más seguridad, también hay descontento con el incremento del diésel. En el caso de Caiza, antes del aumento, desde Tambilllo hasta Santa Elena ya queda con 320 dólares, pero ayer ya pagó 530 dólares.

Sobre las compensaciones anunciadas por el Gobierno, a criterio de Caiza son insuficientes, ya que los 1.000 dólares los invierte en dos fletes.

Se sumó a la protesta. Dice que lo que buscan es que los transportistas de carga pesada lleguen a salvo a sus hogares. "Paralizamos por la seguridad, por nuestras familias, porque la inseguridad cada vez es peor", menciona.

Diálogo con autoridades y acuerdos preliminares

De manera privada, Abril se reunió con un grupo de transportistas, sin embargo desde el exterior, había cuestionamientos. Nelly Lamar dijo que ellos se autoconvocaron y que nadie los representa.

La reunión duró más de 30 minutos. Al salir, un representante dijo que se llegó a un acuerdo y que se firmará un acta para que quienes participaron en la protesta no sean sancionados. De su lado, Abril aceptó que se instalen mesas de diálogo con otro grupo de transportistas que estaban afuera, pero les pidió que habiliten un carril de la vía.

El funcionario les sugirió que nombren a cinco representantes para dialogar y buscar soluciones, lo cual fue aceptado.

Pasadas las 13:00 arribó el ministro del Interior, John Reimberg, quien también participará en el diálogo. Hasta esta hora la vía permanece cerrada desde el sector El Corcel, en sentido sur-norte. Hay un carril habilitado en el sentido contrario.

