Estado de las vías en Ecuador: situación este 15 de septiembre de 2025

Este lunes 15 de septiembre, el estado de las vías en Ecuador presenta múltiples afectaciones debido a manifestaciones sociales, fenómenos naturales y disposiciones de seguridad. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y medios locales han reportado cierres totales y parciales en varias provincias del país.

Vías cerradas

Carchi: Cuatro tramos de la carretera E35 permanecen cerrados por manifestaciones de transportistas. Las vías afectadas son San Gabriel–La Paz, La Paz–Bolívar, Bolívar–San Gabriel y Bolívar–Piquiucho. Se recomienda utilizar como vía alterna el tramo Bolívar–Y del Ángel.

Guayas: La vía Guayaquil–Daule está cerrada por desbordamiento de agua en el sector Kamkairim, entre Macuma y Taisha.

Napo: Las rutas El Reventador–Y de Baeza y Y de Baeza–Lago Agrio están inhabilitadas por deslizamientos de tierra.

Santo Domingo de los Tsáchilas: La vía Santo Domingo–Patricia Pilar (Los Ríos), en el kilómetro 27, fue bloqueada por manifestaciones en el ingreso a Puerto Limón.

Tungurahua: El tramo Baños–Penipe–Riobamba, en el límite provincial con Chimborazo, fue cerrado por disposición del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Vías parcialmente habilitadas

En provincias como Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, se reportan múltiples vías parcialmente habilitadas debido a hundimientos, socavamientos, deslizamientos de tierra y trabajos de mantenimiento. En muchos casos, el paso está restringido a un solo carril o limitado a vehículos livianos.

Las autoridades instan a los conductores a mantenerse informados a través de canales oficiales, respetar las señalizaciones en zonas afectadas y considerar rutas alternas cuando sea posible. Se recomienda especial precaución en sectores con paso provisional o donde se realizan trabajos de limpieza y reparación.

