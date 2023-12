Diego García-Sayán: “No se están seleccionando a los mejores jueces”

La Misión Internacional de Observación del proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador hizo un informe preliminar con muy preocupantes observaciones al trabajo del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que lleva adelante el concurso. Señaló que el concurso no ha cumplido con los estándares mínimos de transparencia y de rigurosidad y no descarta sugerir que todo el proceso se lo vuelva a hacer desde el principio. Diego García-Sayán es uno de los miembros de la Misión. Exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia del Perú, además de experto sobre este tipo de procesos en el mundo, conversó con EXPRESO desde Lima, Perú, donde vive.

¿Cómo debía haber sido el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia para generar confianza?

En estos tiempos en los que la democracia no debe ser solo un componente formal sino cumplir con ciertos contenidos de transparencia la sociedad debe saber quiénes son realmente los candidatos. Eso se logra únicamente al tener acceso a sus trayectorias de vida como para que quien lleva a cargo el proceso pueda incorporar al concurso lo que la sociedad tiene que decir sobre ellas. También está el tema de los puntajes y exámenes. En este campo hay algo que lastimosamente no se ha cumplido: las personas que hacen esas preguntas y que se encargan de las pruebas deben ser personas altamente calificadas en cada una de las materias. Puedo decir que en Ecuador hay calificadísimos juristas, tanto hombres como mujeres y en un proceso como este se debía seleccionar a los postulantes con la debida publicidad y transparencia. Lamentablemente en este caso eso no ocurrió.

¿Está diciendo que en el proceso no participaron postulantes que merecen ser jueces porque no hubo una correcta y transparente convocatoria?

Tengo la impresión, luego de reunirnos con muchos juristas, que en el diseño de las pruebas tenía que haber un primer nivel de selección de postulantes con personas de gran nivel académico y eso no nos consta. Ese trabajo significaba buscar a las personas más calificadas en las universidades, lo mejor de lo mejor. Puede haber un postulante a juez que conozca todas las normas imaginables pero que no tenga una capacidad de análisis complejo para resolver los problemas jurídicos. Ese tipo de pruebas no se tomaron en consideración.

Acordarse de un artículo no es relevante porque en internet se lo encuentra en 30 segundos. Lo que importa es el razonamiento, cómo se aplica tal o cual concepto, los estándares de las convenciones internacionales.

¿Todo fue llevado de forma reservada como para que no participen muchos?

Así ha sido en nuestra región durante décadas, pero eso hay que cortarlo. Por lo general se ha manejado esto para mantener a la sociedad de forma distante como algo que es difícil de acceder.

¿Es legítimo pensar que se trata de un proceso donde los políticos están escogiendo a personas o amigos que les pueden beneficiar con sus decisiones en las cortes?

Eso solo se corrige con convocatorias más amplias.

¿Hay que comenzar de cero otra vez?

Hay que ajustar las cosas. Si el Consejo de la Judicatura decide comenzar de cero con otro esquema y otro nivel de transparencia sería bueno, pero también podría corregirse mucho. Este es un tema de interés nacional y no se lo está percibiendo así.

Una de sus observaciones que llamó la atención es el de la poca claridad en los puntajes de las pruebas...

Sí, por ejemplo, la prueba de confianza que ni siquiera se entiende qué es. Nosotros tuvimos la información sobre qué se supone que es, pero lo importante es que el país tenga claro el concepto. Luego se dijo que había que repetir la prueba porque hubo un error informático. Se anularon entonces algunos de los exámenes y se tomaron algunos otros para unos postulantes. Eso no puede ser así: por más problema informático no se van a poner a analizar a quién sí y a quién no tomar de nuevo la prueba.

Incluso ustedes no encontraron evidencia de peso de que esa falla existió...

Así es: se nos dijo que había habido una falla, pero no se nos explicó cómo ocurrió ni a cuántos postulantes afectó. Es obvio: si alguien va a dar un examen y va a darlo de nuevo, esa persona ya sabe cómo funciona la cosa. Esas personas ya tienen una ventaja. Además, a mí hasta ahora no tengo claro cuál es la verdadera función de esa prueba: la calidad ética no se mide en un examen. Eso se mide en la trayectoria del postulante y recogiendo las opiniones de la sociedad. Por supuesto que llegarán opiniones sin sustento, pero siempre hay aportes con hechos concretos sobre los trabajos de los postulantes. Por ejemplo, se puede examinar las tesis de grado. En Colombia nos pasó que encontramos que la tesis de un postulante era favorable a Joseph Goebbels.

¿Quienes hacen las preguntas deben tener nivel de juez de la Corte Nacional de Justicia?

El comité para las preguntas debe ser integrado por personas altamente calificadas de las universidades o expresidentes de las más altas cortes. Si no, se hacen exámenes escolares como estos. Se pregunta a los postulantes qué artículo de la Constitución o de la ley puede aplicarse a tal o cual problema. Eso no interesa, en los tiempos actuales acordarse de un artículo no es relevante porque en internet lo encuentra en menos de 30 segundos. Lo que importa es el razonamiento, cómo se aplica tal o cual concepto, los estándares de las convenciones internacionales como la convención interamericana. Por eso los exámenes debe presentar problemas y no preguntas sobre artículos. Eso no demuestra quién va a ser buen juez. Se debe buscar un concepto integral sobre derecho.

¿Cuándo vuelven a Ecuador?

Luego de las fiestas, en enero.

