Mafias cobran por espacios en cementerios municipales

Guayaquil cuenta con cinco cementerios municipales, pero aquellos espacios que sirven para darle sepultura a un pariente se han venido agotando durante estos últimos años. Está claro que esta situación se agravó con la pandemia de la COVID-19, aunque ahora hay un hecho que ha encendido las alarmas: personas están cobrando dinero por estos espacios, donde cuyos servicios son gratuitos.

Así lo cuenta a EXPRESO Camilo Samán, gerente general de la Empresa Pública de Desarrollo Acción Social y Educación (DASE), al precisar que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y asegura que aquellas personas se estarían tomando el nombre del Municipio.

“Cuando usted va a un cementerio a pedir un espacio, le dicen que tiene que pagar 400 dólares; hay mafias que están metidas ahí...”, precisa el funcionario y revela que aquel caso fue registrado en el cementerio del suburbio, el Ángel María Canals, y que “personas inescrupulosas siguen haciéndolo y se pondrán cuantas denuncias sean necesarias”.

¿Entonces qué acciones ha puesto en marcha el Cabildo teniendo en cuenta que en estos sitios hay guardianía? Samán argumenta que se está haciendo trabajo de inteligencia y se cambiará el lugar de receptación de las solicitudes. “A esas mafias las estamos controlando de dos maneras: con metropolitanos, Segura EP y Policía Nacional, y las solicitudes serán en la Casa Rosada, para no tener la influencia de estas mafias que están metidas en los diferentes cementerios”, revela.

Este escenario preocupante ocurre en medio de la escasez de los espacios, por lo que una de las soluciones que ya se baraja en el Municipio es un plan emergente que consiste en que, durante los primeros cuatro meses de 2024, se cuente con una serie de lugares. Para esto hay un estudio en el que ya están establecidas dichas necesidades.

Es decir, para el camposanto de Pascuales serían 7.000 bóvedas; Casuarina, 43.000; el del suburbio, 14.000; mientras que en los de las parroquias Tenguel y Posorja, tendrían 5.000 cada uno. De acuerdo con Samán, estos son valores globales que se necesitarían, por lo que, puntualizó, la construcción iniciaría en los primeros meses del año próximo.

Otra de las soluciones sería la exhumación de un cuerpo, que se lo colocaría en un nicho pequeño, y así se va a liberar espacios. También está la opción de la cremación. “Eso va a ayudar a disminuir la demanda de bóvedas”, dice.

¿Cuáles son? Los cinco cementerios que administra el Municipio son: Ángel María Canals, ubicado en el suburbio; de Pascuales, Casuarina, de Posorja y Tenguel.



Cabe recordar que en el cementerio del suburbio, ubicado en las calles 38 y la G, después que Guayaquil soportó los días más difíciles de la pandemia; la alerta de la falta de espacio en ese camposanto hasta llegó a la mesa del Concejo Cantonal, en la administración anterior.

Así lo recuerda el exconcejal alterno y abogado José Flores, quien explica que el mensaje le fue dado al vicealcalde, Josué Sánchez, de que había un déficit de bóvedas en dicho cementerio.

“En ese entonces era el alcalde encargado y le dije que la gente no tiene donde sepultarse. Esto viene desde la época de la COVID, le dije y hubo caso omiso. El problema no solo lo tienen personas del sector, sino de otros; me decían que, por favor, veamos cómo hacer porque la gente se está sepultando de una manera indigna, en tierra, como en los 80, pese a la extensión del terreno”, rememora el también abogado.

Territorio. En el cementerio Ángel María Canals se prevé la construcción de 14.000 nuevas bóvedas. Miguel Canales

Al respecto, la DASE asegura que apenas se construyan los nuevos edificios, estos serán trasladados “a un lugar mucho mejor”. Reconoce que ahí “hay de todo”, y que es “muy difícil determinar cuáles son de COVID y (cuáles) no”. Mientras que, al consultarle sobre si esta administración municipal prevé construir un nuevo cementerio en la ciudad, el gerente manifiesta que no, y que es en los actuales camposantos que se ejecutarán las construcciones “para arriba”.

“Incremento de bóvedas, exhumación, cremación y seguridad”, es su conclusión.

La exhumación y los horarios se acortarían

Camilo Samán hace un llamado a la ciudadanía en torno a los espacios en los camposantos: la exhumación. “Son espacios de la ciudad y hago un llamado a que nos ayuden con la exhumación; le damos un nicho para que sigan teniendo a su ser querido y ser solidario con personas que van llegando con nuevos deudos”, argumenta. ¿Pero cómo se hará esto? Cuenta que se “va a ir buscando” a las personas para este proceso que, subrayó, es gratuito y que después se pasarán al nicho.

Pero teniendo en cuenta el nivel de inseguridad, desde la DASE se adelanta que los horarios de atención en los cementerios se acortarían. Esto sería de unas 4 a 5 horas durante los días particulares, mientras que los fines de semana sería de hasta 8 horas diarias. “Para mejorar el control, tener más efectivos policiales... Posiblemente incomode, pero queremos tener seguridad dentro de los cementerios”, resaltó el gerente de la entidad.

Funcionario. Samán muestra a EXPRESO la denuncia. Miguel Canales / Expreso

