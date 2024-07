Diario EXPRESO, una forma de informarse que supera a las nuevas tendencias

“La parte más rica de la mañana es sentarme a desayunar y estar con mi periódico”, así inicia la conversación María Blacio de San Martín, una guayaquileña que ha dedicado más de la mitad de su vida a la labor social y quien lleva más de 26 años informándose con Diario EXPRESO.

Así es su rutina. De lunes a sábado desayuna mientras chequea las noticias. La única alteración se da el domingo, su día de descanso, cuando prefiere revisarlo desde su recámara después del desayuno.

“Desde muy joven ya leía el periódico, porque en mi casa todos leíamos EXPRESO. Yo primero lo leía por las caricaturas y después por las noticias. Leer este periódico significa estar al día, es un periódico que recomiendo por la parte educacional, informativa y social”, le cuenta al equipo de este medio, que la visita en su domicilio en Samborondón.

Sonriente, recibe el obsequio que le entrega el Diario por su fidelidad como lectora, cuando el rotativo celebra sus 51 años de fundación. Aunque es una sorpresa, detalla que no esperaba menos de un Diario que ha mostrado estar presente siempre para sus lectores.

“Es poco común que una empresa tan grande se preocupe de dar detalles a sus suscriptores. Este periódico me ha enviado varias veces botellas de vino por mi cumpleaños. Y cuando he llamado para pedir ayuda con reportes, siempre me han ayudado, ¡es mi periódico!”, destaca con emoción.

El fanatismo de María por EXPRESO inició desde antes de casarse y convertirse en mamá. Cuenta que, para entonces, no existía Internet y mucho menos las redes sociales, por lo que el periódico en papel tomaba un rol protagónico a la hora de informar a la ciudadanía. De ahí que esa vieja costumbre no se le quita y, al contrario, la mantiene orgullosa, pues, pese a las nuevas tecnologías, la calidad del rotativo sigue siendo única. “El olor de la tinta y el sonido de las páginas de papel, no lo suple un celular”, menciona.

María, 25 años dedicados a la labor social en Guayaquil

Con 25 años dedicados a la labor social en Guayaquil y en localidades de Santa Elena, entre los que destacan sus acciones para fundaciones del colegio Nuevo Mundo, Casas de la Vida y Fundación Ecuatoriana Santa María del Fiat, si bien se interesa por la política y la información coyuntural que le brinda cada día EXPRESO, las páginas de Sociedad-Voluntariado e Intercultural son sus partes favoritas del Diario.

“Me gusta que siempre destacan las labores sociales que se hacen en Guayaquil. Me gusta que reflejen las diferentes culturas y tradiciones del país. Me gustan los colores de esas páginas y también me encanta su revista EXPRESIONES”, añade.

Desde el año 1989 María se dedica al voluntariado, buscando benefactores que financien la educación de cientos de niños de escasos recursos cada año. También ha dado catecismo en algunas parroquias de la ciudad y ha guiado de una manera espiritual a través de un programa radial. Acciones que mezcla con otra de sus pasiones: la cocina.

“El fin de semana hicimos 700 ceviches para vender y pagar la educación de los chicos que están estudiando para ser sacerdotes. Ahora los voluntariados los hacemos con mi esposo, porque a él también le gusta y tiene, por ejemplo, su voluntariado en Diakonía (que es el banco de alimentos)”, comparte.

María ha colaborado en fundaciones del colegio Nuevo Mundo, Casas de la Vida y Fundación Ecuatoriana Santa María del Fiat. Francisco Flores

Su sazón ha influido tanto en su familia que hasta dos de sus tres hijos se dedican a la cocina. “Una es chef, otro experto en cortes de carne. Mi yerno, el esposo de mi hija que no se dedica a la cocina, también es chef”, cuenta y lanza una pequeña carcajada. Cuando se reúne la familia, la fragancia y el sabor de exquisitos platillos inundan su hogar.

Actualmente, María y su esposo están a cargo de la Pastoral matrimonial a nivel de la Arquidiócesis y se dedican a tiempo completo a las labores sociales y religiosas. “Él también lee todos los días el periódico”, confirma y enseguida destaca que, bajo la imparcialidad y originalidad en sus reportajes e investigaciones con la que se maneja EXPRESO, puede asegurar que es el mejor medio de comunicación que tiene el país. “Es un Diario muy serio, muy con la verdad y no se casa con nadie, eso me gusta más”, concluye.

