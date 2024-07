Imparcialidad y veracidad, las claves de EXPRESO que enamoraron a un lector asiduo

Luis Enrique Antonio Valenzuela Baquerizo es un médico guayaquileño de 78 años. De esos, al menos 29, según recuerda, ha estado leyendo EXPRESO, “el mejor periódico del país”, según enfatiza.

Una suscripción digital con EXPRESO es una buena inversión Leer más

“Imparcialidad y veracidad es lo que tiene EXPRESO y eso es muy importante. Para las personas mayores, leer algo que nos dé información real al tiempo es muy interesante y eso es lo que me ha dado el periódico en todos estos años”, destaca.

Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras un equipo de EXPRESO le entrega un presente en su casa, por ser un lector asiduo y fiel, que prioriza este rotativo sobre otros medios y lo ha hecho parte de su familia. Gracias a su influencia, su esposa e hijos también son suscriptores de este medio de comunicación. “Me siento feliz de que el periódico haya tomado en cuenta a un viejo como yo”, ríe.

RELACIONADAS Si aún no te has suscrito a EXPRESO esta carta es para ti

EXPRESO, un compañero en la vida de Luis Enrique

Diario EXPRESO no llegó a manos de Luis Enrique por casualidad la primera vez. Le fue recomendado por una persona influyente e intelectual que vivía frente a su casa. Desde entonces, supo que ese sería el periódico que le acompañaría en los desayunos y hasta en las noches de insomnio.

Aunque prefiere leer el periódico en papel, reconoce estar gustoso con la versión digital. La tecnología no le ha ganado terreno a este médico cirujano. Como muestra de ello, camina con su bastón hasta tomar su iPad y muestra a la cámara cómo lee el periódico en línea. “Cuando me voy de viaje o no puedo levantarme de la cama, lo leo en digital. Lo leo en el iPad porque no veo bien y ahí puedo agrandar las letras”, detalla.

Fanático de los editoriales y las noticias coyunturales

Apasionado por la lectura de noticias coyunturales de política y actualidad, confiesa que su parte favorita del Diario son los editoriales. Con ellos, menciona, puede meditar y analizar diversas opiniones desde diferentes extremos políticos e ideológicos. “Los editoriales son muy buenos, son 10 sobre 10, me los leo todos, así pierdo más tiempo”, bromea.

Diario EXPRESO, periodismo crítico que destaca por su lupa incisiva Leer más

¿Quién es Enrique Valenzuela?

Enrique Valenzuela está jubilado después de muchos años dedicados a la salud y el bienestar de los niños guayaquileños. Este doctor pediatra trabajó por casi 47 años en la Junta de Beneficencia de Guayaquil: fue médico y subdirector del Hospital Alejandro Mann, ayudó a construir el Hospital Roberto Gilbert, donde fue director, y el Hospital de Especialidades Alfredo G. Paulson. Además, armó la primera sociedad de pediatría y fue el primer cirujano pediatra en Guayaquil. También ha escrito un libro, ‘Memorias del Hospital Alejandro Mann’, que narra la historia del centro médico y de Guayaquil desde 1800.

RELACIONADAS La suscripción a EXPRESO de Jaime Damerval data de 1984

“La parte más hermosa de mi vida se la dediqué al hospital. La profesión del médico es humanista cien por ciento, eso significa igual o mejor que un sacerdote”, cuenta el galeno, quien transmitió su pasión por la medicina a sus cuatro hijos. Ahora, descansa entre viajes, paseos y conversaciones con su esposa, hijos y nietos, y por supuesto, leyendo cada mañana Diario EXPRESO.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? Suscríbete aquí