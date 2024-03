¿Qué es una suscripción digital? Si nos centramos en el estricto concepto de la frase: es pagar por un servicio, en este caso por información. El panorama cambia totalmente al adicionar un importante componente a esa misma pregunta: ¿Qué es una suscripción digital con Diario EXPRESO? Este Diario te ofrece más que solo contar las noticias, ahora hay que analizarlas. Los hechos deben ser interpretados desde todas las aristas y, con todos los elementos sobre la mesa, puedes formarte una opinión real de lo que sucede en lo político, económico, local, deportivo, de entretenimiento y más.

EXPRESO cuenta con periodistas con enorme pensamiento crítico. Esto les da una mirada diferente de los hechos noticiosos. No se quedan en la superficie de la noticia. Van a lo profundo. También con experimentados analistas y columnistas con pensamientos diversos y hasta posturas diferentes. Eso es lo enriquece el debate de temas coyunturales y te permitirá obtener, en las mismas páginas, diversas posturas y ampliar así tu opinión sobre un determinado tema o hecho.

Una suscripción digital con EXPRESO es una buena inversión. Puedes estar informado de las últimas noticias con un enfoque más profundo. No se trata de criticar todo, se trata de analizarlo y observarlo desde la óptica que muy probablemente no quieren que se vea. No se trata de hallar problemas en todo, se trata de señalar las falencias y proponer soluciones. Ese, en definitiva, es el rol de un medio de comunicación. Y un buen servicio no es gratuito. La información, la investigación y el análisis de calidad cuestan.

