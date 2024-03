Suscriptores, la razón que empuja a EXPRESO a construir una mejor sociedad

Los suscriptores de EXPRESO sin duda alguna se han convertido en el motor de este Diario. Son esa pieza clave que empuja al equipo periodístico de esta Redacción a contar historias, a investigar y escuchar, sin pausa y con responsabilidad, las necesidades de sus lectores a fin de darles una solución y construir una mejor sociedad.

Los suscriptores son la base del todo. Y ellos, como lo aseguran en este espacio, lo saben y lo sienten. Paúl Palacios ha sido lector y suscriptor de EXPRESO desde hace nueve años, y desde entonces, confiesa, se ha sentido valorado.

"EXPRESO me ha ayudado y ha atendido a mi comunidad tantas veces, que siento que ellos son el nexo real y más directo con las comunidades. No importa el tamaño de la denuncia que hemos lanzado ni la gravedad del problema que hemos experimentado, siempre nos han dado un espacio. Nos han dado voz y rostro, nos han ayudado a no vivir en el olvido ni en silencio. Eso es lo que me hace sentir satisfecho. Nuestra voz está impresa en las páginas del periódico y ahora navega en las distintas plataformas que el medio de comunicación tiene. EXPRESO se ha ido adaptando al cambio", señala.

Julio César de la Roche es comunicador Social y al igual que Palacios ha reconocido sentirse satisfecho con el contenido plural y diverso que presenta EXPRESO. "Me siento muy satisfecho por las investigaciones que presentan. El equipo con el que cuentan es muy profesional para cada reportaje que realizan, son muy completos. El periódico es un legado gigante de Galo Martínez Merchán y le hace honor al proyecto de vida", piensa.

Los suscriptores destacan además la participación de los analistas en cada una de las publicaciones y ese nexo que existe con la academia y el barrio para reconstruir una mejor ciudad, no importa cuál, el fin siempre apunta a lo mismo: a ordenar un territorio, a hacerlo amigable y habitable. Inclusivo.

Me gusta mucho el diario EXPRESO y he mantenido más de 15 años la suscripción porque es un periódico muy ágil, muy interesante que siempre sacan noticias del día y cosas novedosas. La página que más me gusta es de editoriales y opinión por la orientación que dan. Les deseo muchos años más y éxitos siempre. Miriam Narváez,

docente

"De EXPRESO quiero destacar su página editorial donde están versados analistas que con conocimiento profesional, elegante prosa o fustigantes condenas a la corrupción, inoperancia y desidia de los poderes públicos, son ya parte de la historia del más ilustrado e insobornable periodismo ecuatoriano", alega el ciudadano Alberto Montalvo; quien como el también lector quiteño Walter Carrera, disfruta seguir día a día el espacio de opinión, "donde queda evidenciado que el Diario se debe a la comunidad y a nadie más que al pueblo".

"EXPRESO no calla y tiene una forma de manejar la coyuntura nacional de una manera única. Esa forma de interpelar a los funcionarios, sin importar quien sea, refleja esa libertad que tienen a la hora de indagar y contar la verdad, sin aumentar, sin ofensas, siempre con pruebas", hace énfasis Carrera, arquitecto especializado en planificación territorial.

Los editorialistas son valientes, claros y pautan la visión general de los lectores. La variedad de productos y de contenido es oportuno. Los titulares de las noticias incitan a leer más, saber más, en lugar del morbo. Lautaro Ojeda,

Investigador y experto en seguridad

Por esta y otras razones que incluyen en la lista, los suscriptores hacen un llamado a que más ciudadanos se unan a la familia de EXPRESO. "Si quieren informarse de verdad, no lo piensen más. Como guayaquileño y ecuatoriano, como miembro de un barrio y un individuo más afectado por los problemas cotidianos; como un ser que quiere que tomen en cuenta sus preocupaciones..., los invito a que, si no lo han hecho aún, se conviertan en un lector habitual de este Diario. Y si ya son parte de esta familia, simplemente sigan siendo parte de ella... A la final, somos nosotros los que ganamos. Son nuestros pensamiento los que están ahí. EXPRESO es tener acceso a reportajes verificado, a una guía de soluciones y, claro, a una serie de buenas noticias que nos confirman que en el país estamos, pese a los niveles de inseguridad que ahora experimentamos, rodeados de gente buena...", destaca el lector Patricio Mera, guayaquileño.