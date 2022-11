Los suscriptores de Diario EXPRESO cantaron con Pimpinela

Con su particular estilo, el dúo argentino hizo vibrar a su público luego de algún tiempo de ausencia.

Kattya Banda Jaramillo, Víctor Hidrobo Ortiz y Gina Cedeño Pérez, junto a sus acompañantes, fueron parte del público que el pasado 28 de octubre disfrutaron del talento de Joaquín y Lucía Galán. Ganadores del concurso organizado por el Club EXPRESO para sus suscriptores, disfrutaron a lo grande del repertorio de Pimpinela que abarcó 40 años de éxito.

Durante más de dos horas, los argentinos se lucieron con su grupo de músicos. Vestidos de negro y con su particular estilo, interpretaron temas icónicos que levantaron el ánimo de los asistentes y los invitaron a cantar a viva voz.

Temas como A esa, Dímelo delante de ella, Valiente, El amor no se puede olvidar, Por ese hombre, Corazón gitano, Ese estúpido que llama, Me hace falta una flor, Una estúpida más, Vivir sin ti no puedo y Nunca más, entre otros, son casi himnos entre su público y esa noche fue evidente.

Joaquín y Lucía aseguraron sentirse felices de estar en Guayaquil, luego de algún tiempo de ausencia, un encuentro que los emocionó profundamente.. Y con los sentimientos a flor de piel, sus fans les entregaron una manta con sus fotos y la bandera de Ecuador.