¿Quién es Diana Salazar? Exfiscal que lideró la justicia en Ecuador durante seis años

Diana Salazar Méndez, abogada ibarreña de 43 años, cerró este 20 de mayo de 2025 un capítulo crucial en la historia judicial del Ecuador. Tras seis años al frente de la Fiscalía General del Estado, Salazar anunció su renuncia al cargo, dejando su huella en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Primera mujer afroecuatoriana en ocupar la jefatura del Ministerio Público, Salazar asumió el cargo en abril de 2019, en medio de una creciente demanda ciudadana por justicia y transparencia. Su gestión estuvo marcada por investigaciones de alto impacto, como los casos 'Metástasis' y 'Purga', que expusieron redes de corrupción entre el narcotráfico, el sistema judicial y la política.

Durante su mandato, la Fiscalía resolvió más de 1.2 millones de causas penales y logró la incautación de bienes valorados en más de 1.800 millones de dólares. Su estilo frontal y su discurso firme la convirtieron en una figura polarizadora: admirada por muchos como símbolo de integridad, y criticada por sectores políticos que la acusaron de persecución.

Los desafíos de la gestión de Diana Salazar

En su mensaje de despedida, Salazar fue enfática: “No me aferro a los cargos. Lo que me mueve es el compromiso con la justicia”. Con esas palabras, cerró su ciclo institucional, dejando en manos del fiscal Wilson Toainga la dirección interina de la Fiscalía, mientras el Consejo de Participación Ciudadana inicia el proceso de designación de su sucesor.

Salazar hizo un repaso de los retos enfrentados durante su administración, reconociendo que “nadie viene a esta institución por algo bueno”, en alusión a la naturaleza difícil y dolorosa de muchos de los casos tratados. “Nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso no existiera una historia, una persona, una familia que busca justicia”, enfatizó.

Más allá de las cifras y los casos emblemáticos, Diana Salazar se marcha como una figura que desafió estereotipos, enfrentó amenazas y defendió la independencia judicial en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente del país.

