Diana Salazar: “La evaluación final la hará la ciudadanía”

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció el martes 20 de mayo de 2025 su renuncia al cargo que ocupó durante seis años. En un video difundido en sus redes sociales, expresó su decisión de no aferrarse al poder y de concluir su gestión conforme a su compromiso inicial. Agradeció al país por la confianza depositada y destacó que su evaluación final será realizada por la ciudadanía.

“Desde abril de 2019 mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarse en el poder. Aferrarse a los cargos no le hace bien al país, a un Estado que clara por institucionalidad como el nuestro. Como la mujer de palabra que soy hoy me despido, y como les dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron, segura que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”.

Con su salida, el fiscal subrogante Wilson Toainga asumirá temporalmente la dirección de la Fiscalía General del Estado, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lleva a cabo el proceso para designar a un nuevo titular. Toainga ha sido parte del equipo de Salazar y se espera que continúe con las labores emprendidas durante su administración.

Diana Salazar: sigue el tormento del correísmo | Por Martín Pallares Leer más

La renuncia de Salazar marca el fin de un período caracterizado por su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. gestión será recordada por casos emblemáticos como Odebrecht, Sobornos, Las Torres, Sinohydro, Metástasis, Purga, Plaga, etc.

RELACIONADAS Diana Salazar renuncia a la Fiscalía General del Estado

Procuraduría dio un visto bueno para su continuidad

La Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento el 26 de febrero de 2025, con el que dio dio verde para que Salazar y Toainga, nombrados para un periodo determinado, pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados, con el fin de garantizar la representación institucional .

La respuesta de Procuraduría fue que ambos pueden continuar en sus cargos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) culmine el concurso para la elección de sus reemplazos. Sin embrago, Salazar adelantó su salida.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada